Malattia Paola Ferrari, la confessione è tra le più dolorose: “E’ un tumore che ti mangia il viso”

Non è certamente facile per nessuno, ed è assolutamente inutile, oltre che sciocco, negarlo, parlare di una malattia che ci ha colpito e che ci ha fatto pure molto soffrire. Ma quando si è un personaggio pubblico molto amato è bene parlarne per spingere chi ci segue a non dare mai nulla per scontato e- soprattutto- mettere al primo piano la salute.

La salute che è indubbiamente un dono prezioso e che andrebbe pertanto maggiormente tutelato. L’arrivo di tre anni fa ormai del Covid- 19 nelle nostre vite ci dovrebbe aver insegnato tanto in tale direzione, eppure pare che ci sia ancora troppa gente che non abbia capito che se non si sta bene poi tutto va a rotoli!

Fondamentale è poi non sottovalutare alcuni segnali che il nostro corpo ci lancia. Sì, esso ci parla, ma noi dobbiamo imparare a tacere e a iniziare fin da ora ad ascoltarlo di più. Ed è quello che ci invita a fare la splendida Paola Ferrari, vera e autentica punta di diamante del Giornalismo Sportivo Nostrano. Immensa professionista è anche una donna bellissima e tutta di un pezzo, oltre che assai schietta e sincera.

Ed è in nome di questo suo modo di essere che ha deciso di raccontare, senza se e senza ma, del male che l’ha colpita, mostrandosi senza nemmeno un filo di trucco sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente ben gestito. Ovviamente il suo messaggio, forte e accorato, non ha lasciato indifferenti i suoi estimatori che si sono riuniti intorno a lei in un unico metaforico abbraccio.

Un abbraccio del quale lei ne ha bisogno, anche perché fa sempre piacere riceverlo, se sincero e ricco di stima e di affetto, ma che senza l’invito di darsi da fare e di cercare di prevenire, anziché solo correre ai ripari quando è talvolta troppo tardi, quando si tratta di malattia, non ha alcun senso.

La foto che spacca il cuore ai fan

La donna ha deciso di parlarne in occasione di una puntata di Porta a Porta il cui argomento precipuo sarebbe stato proprio la prevenzione. Lei, a causa di alcuni suoi altri impegni, non poteva partecipare e ciò la rammaricava molto. Ma- in ogni caso- ha colto comunque la palla al balzo per affrontare l’argomento e mostrando il suo bel volto con i segni lasciati dal carcinoma che l’aveva tristemente scelta.

All’inizio lei pensava che si trattasse solo ed esclusivamente di un banale brufoletto che possono insorgere su un viso di una donna anche se non è più una ragazzina per via di un po’ di calore eccessivo nel corpo o per qualche piccolo sgarro alimentare. O ancora dopo una brutta influenza o l’assunzione di svariati farmaci. Ma così non era e lei oggi che sta bene ha potuto raccontare del suo percorso.

E’ una tipa tosta e determinata

Un percorso certamente non facile da affrontare sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ma lei- fortunatamente- ha potuto contare sul forte appoggio dei suoi cari che non l’hanno mai fatta sentire sola, oltre che sul suo carattere decisamente tosto e determinato, da vera guerriera che l’ha molto aiutata nel corso della sua vita in generale.

E chiaramente ciò le è stato anche di gran aiuto quando ha deciso di lavorare seriamente e a grandi livelli nell’ambito del Giornalismo Sportivo che per moltissimo tempo è stato affollato solo da giornalisti maschi. E se oggi donne più giovani di lei riescono ad emergere in tale settore è anche grazie a persone come lei che hanno svolto l’importante e convincente ruolo di pioniera in tale direzione…