“Non vuoi accettare di avere 66 anni”: Barbara D’Urso smontata con una frase | Il video divide il web

Barbara D’Urso è indubbiamente una donna molto bella e affascinante, oltre che una professionista tutta di un pezzo, con alle spalle non solo una lunga gavetta ma anche un curriculum di tutto rispetto. Persona eclettica, spumeggiante e dotata di un carisma fuori dal comune, ama profondamente la vita e cerca sempre di viverla al massimo e con il sorriso.

Un sorriso dolcissimo e splendente che è una vera coccola non solo per il cuore ma anche per l’anima per i suoi estimatori, che sono sempre molto numerosi, e che amano seguirla non solo sul Piccolo Schermo, dal lunedì al venerdì, nel tardo pomeriggio su Canale 5, con il suo Pomeriggio Cinque, ma anche sui Social dove lei è decisamente molto attiva sia con post che con Stories.

Ama utilizzare Twitter, che tuttavia nel nostro Paese non è ancora molto apprezzato, per veloci pensieri, o meglio per alcuni “cinguettii” ma è soprattutto su Facebook e su Instagram che adora mantenere un filo pressoché costante con i suoi estimatori, mostrandoci anche parte del suo privato.

Lo ha fatto abbondantemente anche nel corso del primo e decisamente estenuante lockdown che- inutile negarlo o girarci intorno- ci ha presi tutti quanti di contropiede, quando ha deciso, al fine di tenerci compagnia e costantemente aggiornati su che cosa accadeva non solo nel nostro Paese ma pure nel mondo, con la sua trasmissione.

Una trasmissione che viene registrata negli Studi Mediaset, siti a Cologno Monzese ( MI), esattamente a due passi da dove abita la donna, come ha più volte raccontato la stessa ai suoi sostenitori che ora come ora si sono letteralmente sciolti nel vederla al top della forma fisica, in una mise decisamente easy e sportiva ma comunque sensuale.

In veste di ballerina ci fa sognare ma…

Carmelita ha deciso di stupirci ancora una volta con una serie di scatti e di video raccolti in un unico bel album condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente ben gestito. Qui la vediamo impegnata in lezioni di danza con indosso leggings al ginocchio neri e aderenti, una canottierina con spalla americana arancione e un reggiseno sportivo a fascia. Ai piedi sandali dal tacco alto, impreziositi da alcune pietre preziose.

Capelli sciolti, make up leggerissimo e gambe muscolose e affusolate in primo, primissimo piano, che si muovono con una certa disinvoltura grazie alla sua incredibile scioltezza e alla bravura del suo affascinante ballerino che è felice di collaborare con lei che è ancora oggi una delle signore della TV Italiana, insieme alla mitica Maria De Filippi.

Le critiche da parte dei rosiconi

Ovviamente ” il tutto” è stato molto visto e per questo motivo è diventato, come del resto quasi tutte le pubblicazioni Social di Barbarella, virale in un battito di ciglia. I suoi fan si sono prodigati in complimenti a non finire e anche molte donne si sono volute complimentare con lei per la sua eccellente forma fisica e per il suo talento nella danza.

Ma- ovviamente- non sono mancati nemmeno i criticoni e i rosiconi, sia maschi che femmine, che hanno incominciato a criticarla in maniera assai aspra. E c’è chi ha persino sostenuto che deve sostanzialmente smetterla di comportarsi come una ragazzina e di accettare il fatto che abbia 66 anni. Un fatto che secondo l’utente lei proprio non vuole accettare.