La mostruosa trasformazione di Silvia Toffanin: il prima e il dopo lascia di sasso anche Pier Silvio

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. E’ bella, brava, simpatica, dolce e alla mano e- soprattutto- sa come mettere a loro agio, e pure in men che non si dica, i suoi numerosissimi ospiti che non si fanno alcun problema ad aprirle i loro cuori.

E così il suo rotocalco Verissimo, che da due anni a questa parte, ovviamente per l’immensa gioia dei suoi più fedeli e assidui telespettatori, ha ottenuto a livello di messa in onda un clamoroso, quanto convincente e vincente raddoppio, essendo trasmesso non solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio ma anche della domenica.

Ciò ha letteralmente spaccato il cuore in mille pezzi agli estimatori, che sono decisamente molto ma molto numerosi, di Barbara D’Urso che si è vista annullare non uno ma ben due programmi. Fatto sta che oggi la compagna dell’ affascinante Pier Silvio Berlusconi avrebbe messo in atto una vera e propria trasformazione che ha lasciato letteralmente di sasso anche il suo uomo.

Come ben sappiamo i due stanno insieme da più di 20 anni, quindi stiamo parlando di un legame lungo, solido e profondo. Si amano ancora di più del primo giorno e hanno messo al mondo due splendidi bambini Lorenzo Maria e Sofia Valentina che sono ancora piuttosto piccini e che i genitori tendono a nascondere dal clamore mediatico che è molto forte nei loro confronti.

Ed è proprio per questo motivo che la coppia, che è molto amata dal grande pubblico, ha deciso di prendere dimora nella meravigliosa Portofino e non a Milano dove entrambi lavorano. Sovente sono stati paparazzati durante i loro momenti di relax per le vie del centro o al mare ma in ogni caso riescono a vivere molto serenamente senza subire ogni giorno l’attacco dei fotografi che-si sa- sono sempre in agguato!

Ma quanto è cambiata?

In ogni caso non mancano, soprattutto in Rete, e ancora di più sui Social, che oggi sono più che mai una grande vetrina per tutti, anche per i non vip, foto ove la donna appare assai diversa rispetto a svariati anni fa. Oggi ha superato i 40 anni e– come si suol dire- di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia rispetto a quando, ancora giovanissima, si è fatta conoscere dagli italiani a Passaparola in veste di Letterina.

Qui ha conosciuto colei che è poi diventata la sua migliore amica in assoluto, ovvero la bellissima Ilary Blasi, ex signora Totti, che in questa stagione non ha ancora parlato a ruota libera del suo matrimonio finito a Verissimo e ciò ha lasciato perplessi i più. Quei più che hanno notato che Silvia è parecchio cambiate nel corso del tempo.

Il suo cambio di immagine? Pazzesco!

Certamente il suo look è diventato sempre più elegante e raffinato a livello di outfit dove anche per comodità, soprattutto nel corso delle ultime puntate, ama prediligere di gran lunga i pantaloni alle gonne. Il make up è presente e più sofisticato con le sue labbra messe in primo piano grazia al sapiente uso del rossetto, anche in tonalità ben più scure rispetto al solito.

E che dire dei capelli? Li porta più corti rispetto a tempo fa e ama giocare con le sfumature e i colpi di luce, tendenti al biondo. Un escamotage certamente messo in atto per coprire qualche capello bianco che dopo i 30 si fanno sentire sulle chiome scure. Il viso è sempre meraviglioso e i suoi lineamenti dolcissimi, proprio come lei in toto!