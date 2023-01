Noemi Bocchi, beccata in spiaggia: come si è conciata fa impazzire il web

Non è facile essere la nuova donna di uno dei calciatori più amati di sempre nonché di un vero e proprio divo come Francesco Totti che da quando ha concluso il suo lungo matrimonio con la splendida Ilary Blasi, tra le conduttrici di maggior punta della Reti Mediaset dove opera da moltissimi anni, non è più uscito- anche suo malgrado- dal chiacchiericcio mediatico.

E lei, la bellissima Noemi Bocchi, con la quale il Pupone ha da poco preso una nuova casa, come ci ha ampiamente raccontato il magazine Chi, diretto dal sempre accorto Alfonso Signorini, ora al timone a livello di conduzione del Grande Fratello Vip, lo sa molto bene, anche perché neppure il suo ex marito l’ha lasciata in pace.

No, ha voluto rilasciare dichiarazioni che la riguardano al vetriolo alle quali lei non ha mai davvero voluto rispondere se non con alcune Stories caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Lei ora è profondamente stanca delle accuse e delle critiche e per scrollarsi tutto quanto di dosso, se ne è andata in vacanza a Miami con il suo nuovo affascinante compagno

Beccati in spiaggia dai paparazzi, che tendono a mollarli nemmeno un secondo dal momento che sono una coppia molto ricercata, hanno lasciato letteralmente a bocca aperta il vastissimo popolo del Web per via della mise di lei. Semplice e raffinata ma comunque molto molto costosa che ha fatto girare la testa ai più.

La donna ha deciso di puntare sulla comodità e così, dopo aver raggiunto il mare, ha deciso di legarsi i capelli in un morbido chignon che ha così meglio messo in evidenza il suo bel viso comunque coperto da un paio di occhiali da sole dalle lenti scure. Stiamo parlando di un modello di Yves Saint Laurent dal costo di 250 euro.

Il suo look comodo ma costosissimo

Ai piedi niente tacchi ma un paio di ciabatte firmate Dior che costano sui 600 euro. Entrambi i capi- a quanto pare- sono ricercatissimi dalle influencer di tutto il mondo. Sulle spalle uno zainetto Louis Vuitton che costa sui 2500 euro che contiene un ipad nuovo di zecca e appena uscito sul mercato.

Al polso il suo bracciale Cartier, che non toglie praticamente mai, dal valore di 8mila euro, e un rolex il cui costo si aggira sui 15mila euro. A completare il suo look un bikini total black molto elegante che ha messo in chiara luce il suo fisico da top model che avrà fatto -di certo- girare la testa a Francesco.

Zero trucco per lei

Ma la donna ha deciso di indossare per presentarsi allo stabilimento, prima di stendersi al sole, una semplice camicia bianca a maniche corte, con molta probabilità di lino, e un paio di shorts di jeans dal taglio classico e grintoso che ha poi tenuto indosso anche quando si è dedicata a una veloce camminata sulla spiaggia.

Insomma Noemi, al di là dei costi, decisamente elevati, di alcuni suoi accessori, vuole puntare su un look molto semplice e quando si dedica al mero relax non si fa alcun problema ad evitare il make up. E del resto è talmente bella che può farne decisamente a meno!