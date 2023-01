“Ero andata a dargli il buongiorno e non respirava più”: la tragedia che ha coinvolto la vita di Paolo Brosio

C’è tanta sofferenza nella voce del noto giornalista mentre ricorda quel terribile momento che ha spezzato il cuore degli italiani. L’uomo per tanti anni ha collaborato al Tg4 con Emilio Fede che sovente lo riprendeva in modo deciso per via della sua sbadataggine. Poi è arrivato alla Corte di Fabio Fazio che ha sancito un successo senza precedenti.

Il suo ruolo di inviato lo ha reso famoso ma poi è pian piano uscito di scena e soprattutto dal Piccolo Schermo. Ha trascorso momenti molto difficili e persino trasgressivi. E’ stato molto male sia a livello fisico che psicologico ma poi, come lui stesso ha raccontato nel corso di svariate interviste e nei suoi libri, la fede lo ha salvato e riportato sulla retta via.

E’ diventato molto praticante e credente, nonché devoto alla Madonna. Ha compiuto vari pellegrinaggi, soprattutto a Medjugore che è la sua meta prediletta. Ci è andato da solo ma anche in compagnia della sua giovane fidanzata, la bella Maria Laura De Vitis, che aveva- pensate- ben 40 anni in meno di lui dal punto di vista anagrafico. E ciò ha fatto molto discutere. In particolare è stata messa sotto d’accusa la ragazza.

Lei è stata accusata di essere solo una grande arrivista e di essersi fidanzata con lui solo perché è un personaggio famoso e ritornato, dopo anni di silenzio, alla ribalta con tanto di numerosi inviti a salotti televisivi. Ed essendo lei la sua dolce metà, ecco che veniva invitata a sua volta.

Poi la loro liason, che per la verità non è durata nemmeno tantissimo, si è conclusa, come ha raccontato la donna durante una sua chiacchierata a cuore aperto per il Corriere della Sera, dal momento che era finito da entrambe le parti l’amore, dunque era praticamente impossibile rimanere insieme. Ma, nonostante ciò, per un certo periodo avevano continuato a sentirsi.

Lei ha perso il padre, il racconto del dramma

A quanto pare hanno smesso di farlo perché l’uomo è letteralmente sparito da lei. Lei che nel suo passato ha conosciuto un immenso dolore che l’ha indotta per un periodo anche ad allontanarsi dalla fede che oggi è più viva che mai nella sua mente e nel suo cuore. Si tratta della scomparsa prematura del suo adorato padre al quale era – a dir poco- legatissima.

“Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più…Per lei è stato un vero e proprio choc”, ha svelato Paolo a Novella 2000 ai tempi della loro chiacchieratissima relazione della quale si mormora ancora oggi sul Web.

Non ha mai accettato la scomparsa

Oggi la ragazza sta bene anche se chiaramente il dolore della perdita, che è stata importante, le fa ancora molto male. Del resto un padre è insostituibile e soprattutto per una figlia femmina è davvero difficile accettare la sua scomparsa, ancora di più se avviene che è molto piccola, come nel caso di Maria Laura.

Forse è anche per questo motivo, come molti utenti sostengono sui Social, che lei si sia legata per un certo tempo a Paolo, cercando in lui più che un compagno la mancata figura paterna, senza ovviamente mai riuscirci. E questo può aver portato alla rottura della quale si discute tuttora.