Antonino Spadaccino, innamorato di un uomo (sposato e dello spettacolo): trapela l’identità misteriosa

Antonino Spadaccino, grandissimo talento canoro scoperto dalla camaleontica Maria De Filippi, autentica Regina non solo delle Reti Mediaset, ove opera con clamoroso successo da molti anni, ma della TV Italiana in linea generale, si è lasciato andare a una confessione molto personale e privata all’interno del noto rotocalco di Canale 5.

Stiamo chiaramente parlando del seguitissimo Verissimo, che da un paio di anni a questa parte può contare a livello di messa in onda, su un clamoroso quando vincente e assolutamente convincente raddoppio, visto che viene trasmesso, oltre che nel canonico spazio del sabato, anche della domenica pomeriggio.

Il giovane, tra l’altro vincitore di Amici6 e della più recente edizione di Tale & Quale, è stato ospite della meravigliosa conduttrice veneta, tra le più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età, per parlare del nuovo album e presentare il nuovo singolo. Ovviamente ne ha anche approfittato per parlare dei suoi esordi e della sua carriera.

Impossibile poi è stato non parlare della sua famiglia, alla quale è a dir poco legatissimo, e in particolare della sua adorata e amatissima mamma che da svariati anni è stata colpita dall’ Alzahmeir. Ciò chiaramente procura un immenso dolore nel cuore dell’ artista che cerca di trascorrere più tempo possibile con lei.

E dell’amore che cosa ha raccontato? Dopo la fine di una storia molto importante, con tanto di convivenza, che lo ha fatto molto soffrire e della quale fatica ancora a parlarne perché immensa è stata la delusione, pare che oggi sia nuovamente innamorato ma che sia ancora single anche perché l’uomo per il quale ha perso la testa, come ha confessato lo stesso, è occupato!

Il nome dell’uomo che ama

Lui non ha voluto svelare il nome, ovviamente anche in segno di lampante rispetto nei confronti dell’altro, ma da quel momento in poi in Rete e, in particolare in Rete, si è iniziato a chiacchierare- e pure tantissimo- sull’argomento che è in effetti molto gustoso e accattivante. Molte, o meglio, moltissime le supposizioni fatte in merito ma ne vige una che ha calamitato l’attenzione di tutti quanti!

Anche perché colei che l’ha pronunciata non è una qualunque ma una vera esperta del vasto mondo dello Spettacolo, nonché del Piccolo Schermo e del Gossip in linea generale. Di chi stiamo parlando? Niente meno che della sempre accorta Deianira Marzano che ha voluto svelarci l’arcano tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

L’indiscrezione che sconvolge

In essa la donna, che può essere considerata, e pure a buona ragione, una vera e propria star del Web, ha svelato che, stando all’ascolto di alcune fonti a lei vicine e quasi certe, l’uomo del quale Spadaccino sarebbe cotto a puntino, sarebbe Gilles Rocca, attore e modello molto bello e affascinante, nonché ex star di Ballando Con Le Stelle e di Tale & Quale Show. Ed è dunque in tale frangente che pare che i due si siano incontrati e conosciuti. Ma se Antonino è preso da lui, questo non significa che l’altro lo sia, questo sia ben chiaro! Anche perché è felicemente accompagnato anche se talora sul Social si è parlato di crisi con la sua storica dolce metà.

Sta di fatto che ora il Web è letteralmente impazzito e che gli utenti si aspettano qualche dichiarazione in merito sia dall’attore che dal cantante che è molto impegnato con la promozione del suo nuovo lavoro discografico del quale ha dato una degna anticipazione dalla meravigliosa Toffanin.