Giaele De Donà, la rivelazione scioccante su Totti e Ilary | La regia cerca di censurare immediatamente

Nella casa del Grande Fratello Vip sta accadendo di tutto. Ora al centro dell’attenzione c’è Giaele De Donà per alcuni affermazioni fatte sul matrimonio naufragato di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Giaele è entrata in un secondo momento nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini e ha subito fatto parlare di sé per via del concetto di amore libero. Il poche parole ha ammesso che ha sposato circa sei mesi fa un ricco uomo americano più grande di ben 20 anni.

Si vedono solo pochi giorni nell’arco di un anno e quando sono distanti conducono una vita da single. Molte sono state le compagne d’avventura ad averla criticata, sostenendo che sarebbe interessata solo al suo portafoglio. Per fortuna poi si sono ricredute sul suo conto dandole la possibilità di farsi conoscere.

Con il passare del tempo ha focalizzato la sua attenzione su Antonino Spinalbese, il quale non è mai andato oltre con lei. Dopo l’ingresso di Oriana Marzoli le cose sono cambiate. Lei spesso si è lasciata accecare dalla gelosia, proprio come se fosse della fidanzata.

Adesso si può dire che Giaele abbia trovato un suo equilibrio nella casa dando spazio a fortificare delle amicizie. In queste ore la regia ha deciso di censurare una sua affermazione sulla famosissima coppia ormai scoppiata dal mese di luglio. Ecco cosa il pubblico è riuscito ad ascoltare in tempo.

Parole inaspettate su Totti e Blasi di Giaele

Giaele è nota anche per essere amica di alcuni vip popolari del piccolo schermo. Basta menzionare Taylor Mega, la quale le ha fatto una sorpresa un una delle precedenti dirette. Lei è amica del marito, dunque l’ha messa in guardia per farle fare dei passi indietro con Antonino.

Poi di recente si è lasciata andare in un suo parere sui due ex coniugi: “Ragazze, io ci sono rimasta malissimo per Totti e la Blasi. La loro è una coppia…”. In pratica stava conversando con alcune compagnie d’avventura che avranno sicuramente ben inteso le sue parole a differenza dei telespettatori. Non è chiaro infatti il pensiero espresso sulla coppia perché la regia ha deciso di censurare. Probabilmente qualcuno avrà ricordato dell’episodio che ha avuto come protagonista Alda D’Eusanio quando disse cose spiacevoli sul marito di Laura Pausini.

La regia non ha esitato a intervenire

La produzione non solo ha tolto l’audio, ma ha anche cambiato l’inquadratura per evitare di fare leggere il labiale. Dopo quanto accaduto in passato si è deciso di intervenire in questo modo. Il pubblico, però, non lo accetta perché vuole ascoltare ogni singola parola.

Se non è la regia, sono proprio i concorrenti che si levano i microfoni o parlano in dialetto e in lingua straniera non facendo comprendere i loro discorsi. In questo caso è intervenuto Alfonso Signorini in persona ricordando per l’ultima volta che verranno presi dei provvedimenti disciplinari se non cambieranno atteggiamento.