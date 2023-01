Vanessa Incontrada, finalmente ritrova il sorriso con lui: dopo l’addio all’ex arriva lui

Vanessa Incontrada è uscita allo scoperto con una nuova fiamma, ma non è come sembra: le apparenze ingannano.

Vanessa Incontrada è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dagli italiani. Il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento che mostra fiera davanti alle telecamere. Quando era giovanissima da Barcellona si è trasferita in Italia per seguire la carriera di modella, ma dopo un po’si è cimentata nella conduzione.

Prima di approdare sul palco di Zelig ha dimostrato di avere la stoffa giusta in altri programmi televisivi, quindi è stata scelta accanto a Claudio Bisio. Il duo è piaciuto così tanto che qualche anno fa è stato riproposto Zelig riscuotendo un grande successo.

La Incontrada ha avuto la possibilità di condurre anche Striscia la notizia con Alessandro Siani, confermando ancora una volta la sua professionalità. Essendo un’artista degna di tutto rispetto, si è cimentata anche nella recitazione e la fiction Fosca Innocenti le ha dato ulteriore popolarità.

A breve la rivedremo nel ruolo della protagonista e si dice già che si stia girando la terza stagione. Eppure in questi giorni l’attenzione si è focalizzata su un suo post in cui c’è una vera e propria dichiarazione d’amore.

“Le relazioni possono essere complicate… “

Si tratta di una serie televisiva italiana andata in onda a partire dall’11 febbraio 2022 su canale 5. Al centro dell’attenzione ci saranno di nuovo la protagonista e Cosimo, al quale Francesco Arca presterà il suo volto per l’ennesima volta. Il bellissimo attore compare nel post recente della collega.

“Le relazioni possono essere complicate, anche per chi si vuole bene da tanto tempo. Come la vivranno i nostri Fosca e Cosimo? Lo scopriremo venerdì 13 gennaio in prima serata su Canale 5 con la seconda stagione di Fosca Innocenti!”, ecco cosa la Incontrada ha scritto nella didascalia del post. Nulla di concreto dunque, in quanto si sta facendo riferimento alla situazione sentimentale dei personaggi che interpretano.

Il terzo incomodo

Cosimo è il migliore amico di Fosca e gestisce un’enoteca a pochi metri di distanza dalla questura di Arezzo. Estremamente affascinante con l’etichetta di donnaiolo in realtà non si è mai legato a nessuna donna perché ha nella sua mente Fosca.

Nella seconda stagione arriverà un nuovo personaggio che metterà a dura prova il loro amore. Si tratta dell’attore Giovanni Scifoni che interpreterà lo scrittore Lapo, con il quale Fosca ha avuto una relazione ai tempi dell’università. Nonostante non le abbia lasciato un buon ricordo, non sarà indifferente alla sua presenza.