Grande Fratello Vip, regia preoccupatissima per George: “Se sta lì altri 10 minuti si squaglia”

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono stati momenti di paura per George Ciupilan. Ecco il motivo di tanta preoccupazione.

George è entrato nella casa del reality fin dal primo giorno e ha conquistato subito il pubblico di canale 5 con la sua educazione e maturità nonostante la giovane età. Non ha creato delle dinamiche come alcuni suoi compagni d’avventura, ma a prescindere da ciò continua a essere uno dei preferiti di quest’edizione.

All’inizio si era avvicinato a Nikita Pelizon al punto tale che qualcuno ipotizzava su una loro love story, però con l’arrivo di Luca Onestini le cose sono cambiate. Tuttavia sono rimasti buoni amici. Non a caso la madre di lei ha ringraziato la ragazza per stargli accanto nei momenti più tristi della giornata.

In una puntata Alfonso Signorini gli ha mostrato un video del padre in cui gli chiedeva scusa e lui ha accettato di rincontrarlo un giorno. Poi si è chiarito in un secondo momento anche con l’ex fidanzata. È impossibile non amarlo.

I telespettatori notano che spesso tende a isolarsi dal gruppo, proprio come l’altra sera. Infatti ha fatto preoccupare sia i concorrenti che il pubblico. La produzione è intervenuta.

Attimi di panico per George

In pratica all’interno della casa i concorrenti sono circondati da ogni tipo di comfort che include anche la piscina. Non a caso spesso qualcuno si concede un piacevole bagno. Da non dimenticare la sauna che permette solo a un numero limitato di persone di accedervi. L’altra sera è stato il turno di George, in quanto era solo e assorto nei suoi pensieri. Nulla di nuovo se non fosse per il fatto che la sua permanenza nella sauna si e prolungata più del previsto.

Inizialmente nessuno ci ha fatto caso, anche perché ha spesso questo momenti di solitudine. Poi a un certo punto è intervenuta la produzione. In che modo? Ha chiamato Daniele Dal Moro in confessionale per chiedergli di andare a vedere se fosse tutto tranquillo. Il ragazzo non ci ha pensato due volte a fare quanto richiesto e alla fine ha visto George cosciente, il quale gli ha fatto cenno per fare intendere che stava bene.

Il cambiamento di George

“Io sto aspettando che esca George, non vorrei che….Se fa altri 10 minuti si squaglia lì dentro. È in sauna da mezz’ora”, ecco cosa ha detto uno dei vipponi prima che Daniele andasse a controllare.

Per fortuna è tutto risolto, anche se tutti stanno notando un George diverso rispetto alle prime settimane. Dall’essere aperto e solare ora è più assente e annoiato. Anche lui potrebbe gettare la spugna? Per scoprirlo non ci resta che attendere.