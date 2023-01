“Hanno chiamato i soccorsi”: Salvo Sottile nel dramma poco prima della diretta

Salvo Sottile ha fatto preoccupare i telespettatori de I Fatti vostri perché è accaduto un imprevisto poco prima della messa in onda. Ecco cosa è successo.

Nato a Palermo il 31 gennaio 1973, Salvo Sottile è un giornalista, scrittore e conduttore. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto ha avuto inizio nel 1989 con il quotidiano catanese La Sicilia quando lui aveva appena 16 anni. Dopo qualche anno è stato notato da Enrico Mentana che gli ha permesso di ottenere il ruolo di corrispondente da Palermo per il TG5.

Il suo primo servizio da inviato del TG5 è stato inerente alla strage di via D’Amelio dove è ben risaputo che il giudice Paolo Borsellino è stato vittima dell’attentato della mafia. Successivamente ha collaborato con il settimanale Epoca e per il quotidiano Il tempo. Nel 1994 è diventato un giornalista, ma allo stesso tempo si è cimentato anche nella conduzione di programmi televisivi.

Dopo 11 anni al TG5 ha deciso di lavorare per Sky Italia, ma nel 2005 è tornato sui suoi passi. Per la Mediaset ha condotto Quarto Grado, incentrato su casi irrisolti, e Quinta Colonna dove si affronta un approfondimento su varie tematiche: dall’attualità alla politica.

Attualmente è al timone della conduzione de I fatti vostri con Anna Falchi e ogni appuntamento riscuote sempre un grande successo. Tuttavia nella puntata di mercoledì 11 gennaio 2023 Salvo Sottile ha ritardato perché è stato trattenuto da cause di forza maggiore.

“Ha avuto un piccolo contrattempo”

La puntata in realtà è iniziata senza il conduttore. Il pubblico è abituato a ricevere il buongiorno sia da Sottile che dalla Falchi, dunque ha subito capito che c’era qualcosa che non andava.

Uno dei presenti ha chiesto alla Falchi dove fosse il collega e lei ha prontamente risposto in questo modo: “Salvo adesso arriverà, dovrebbe volare, ha avuto un piccolo contrattempo”. Sì è chiesto cosa è successo e la loro curiosità è subito stata colmata: In poche parole è rimasto bloccato in ascensore.

“Volevo rimanere lì tutta la giornata”

Subito dopo la puntata Salvo Sottile è intervenuto sull’argomento con un velo di ironia: “Avevo un libro volevo rimanere lì tutta la giornata, poi mi sono detto…l’amore per la piazza, i miei colleghi e il comitato, ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi e mi hanno liberato finalmente”.

Per per rimediare al piccolo imprevisto sono state introdotte delle modifiche alla scaletta del programma. Tuttavia non è cambiato nulla per l’oroscopo di Paolo Fox, andato in onda come se nulla fosse accaduto.