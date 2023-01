“Infarto fulminante”: trovato morto sul divano | Il dramma di Flavio Briatore

Una vita dinamica e vissuta al massimo quella di Flavio Briatore. Un imprenditore e un manager vincente e un uomo, oltre che molto affascinante, che non ama di certo starsene con le mani in mano e che è sempre pieno di idee. Nel suo passato c’è stato anche un terribile dramma che lo ha segnato nel profondo.

Dietro a quell’immagine di persona vincente e tutta di un pezzo, nonché dotata di un’ingente dose di determinazione, c’è pure un cuore grande. Quel cuore che ha molto sofferto quando, un paio di anni fa, un suo familiare ha lasciato improvvisamente questo mondo. La sua dipartita ha anche cambiato il modo di rapportarsi alla vita dell’ ex della Gregoraci.

Quando scompare un nostro caro ci sentiamo mancare la terra sotto i piedi. Non è mai facile accettarlo nemmeno se la sua dipartita è avvenuta in seguito a una gravissima malattia, men che meno se è avvenuta a causa di un malore. E se la persona che lo ha subito ha sempre seguito un percorso sano ed equilibrato, il dispiacere, misto a stupore, è ancora più forte.

Flavio non ci voleva credere che fosse davvero successo. Era sconvolto e non sapeva che dire e che fare. Non era possibile che uno degli uomini ai quali voleva più bene fosse morto a causa di un infarto senza che prima avesse avuto qualche avvisaglia in merito. Non operava affatto nel vasto mondo dello Spettacolo ma nei campi. Produceva olio con grande passione e dedizione da una vita.

La morte di Walter

Una sera, come tante altre, è tornato a casa, si è fatto una doccia ristoratrice, poi si è messo a riposare, comodamente seduto sul divano, ed è morto. Era una persona semplice che aveva dedicato la sua vita al lavoro. Si alzava presto al mattino, verso le 6, e alle 9 di sera andava già a letto.

Il suo nome era Walter e solo pronunciarlo a bassa voce reca infinito dolore a Flavio che ora, a partire da quella tragedia avvenuta nel 2015, come ha raccontato nel corso di un’intervista, ha cambiato il suo modo di vivere e di vedere la sua esistenza. “Ora la mattina mi faccio la barba, mi guardo allo specchio e sento che siamo fragili”.

Il suo lato tenero

E sentire parlare di fragilità Briatore fa decisamente un certo effetto. C’è però anche da dire che già da tempo il noto manager sta mettendo in chiara luce anche sui Social il suo lato più tenero e sensibile con tenerissimi messaggi per il figlioletto Nathan Falco, nato nel corso del suo matrimonio, finito da tempo, con la bellissima Elisabetta Gregoraci.

Con lei è rimasto in ottimi rapporti. Si vogliono molto bene e si stimano ma non hanno mai pensato di tornare a essere una coppia. Tuttavia trascorrono sovente parte delle loro vacanze, soprattutto quelle estive, insieme per il bene della loro creatura che è felice di vedere come la sua mamma e il suo papà vadano d’accordo anche se ex da un pezzo.