Al Bano, se ne ‘infischia’ di Loredana Lecciso: “Romina per me è…” | La confessione senza precedenti

Albano torna a parlare, per la gioia dei suoi più storici estimatori, dell’ ex moglie Romina Power. La confessione lascia a bocca aperta i più così come la bellissima Loredana Lecciso, sua compagna da molti anni, nonché madre di due suoi figli tra cui la chiacchieratissima Jasmine.

Per tanto tempo lui e la cantante, nonché talentuosa attrice americana, sono stati sposati. Hanno costruito insieme una splendida famiglia della quale vanno ben fieri ma poi la favola è finita, lasciando il classico amaro in bocca ai loro fan. Poi, poco prima del primo lockdown, è arrivata la notizia di una loro riappacificazione.

A quel punto in molti hanno cominciato a sperare anche in un ritorno di fiamma che ad oggi non c’è mai stato. Lei si professa single mentre lui è ancora saldamente legato alla showgirl pugliese. Hanno fatto un nuovo disco, altri brani e svariati concerti in giro per il mondo. Inoltre sono anche stati assai graditi ospiti al Festival di Sanremo.

Quest’anno lui salirà ancora una volta sul prestigioso palco del Teatro Ariston come special guest ma lei non ci sarà. A suo fianco ci saranno gli amici e colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri per l’immensa gioia degli italiani che attendono con impazienza le loro performance che rimarranno nella storia della nota kermesse canora.

Ama Lory

Sta di fatto che i due non abbiano affatto litigato ma che semplicemente in questo periodo non stiano più collaborando in maniera molto attiva. In ogni caso lei ha deciso, come ha confessato anche nel corso di alcune interviste televisive, di essere tornata a vivere in Puglia, perché le mancava troppo quella terra.

Ciò avrebbe indisposto parecchio Lory che non prova una grande simpatia per lei. In ogni caso le due donne fanno praticamente vite separate anche se, per il fatto di avere figli con lo stesso uomo, sanno che lui tenga tantissimo a entrambe. Ma se da un lato il cantante pugliese è pazzo d’amore per la Lecciso, non si può di certo dire che non tenga a Romina, anzi!

Prova affetto per la ex

Difatti l’uomo ha dichiarato, durante una sua ospitata a Verissimo, non solo di essere in ottimi rapporti con lei, ma anche di volerle molto bene. Del resto sono stati insieme una vita, si sono sposati e hanno avuto ben 4 figli. Ma ora come ora lui si professa profondamente innamorato della sua compagna mentre per la sua celebre ex prova soltanto tantissimo affetto.

Non per nulla ha svelato che per lui lei è come una sorella. Ciò avrà tranquillizzato Loredana ma nel contempo ha anche distrutto i sogni più romantici di molti telespettatori che speravano di vederlo nuovamente accanto, non solo a livello professionale, ma anche sentimentale alla Power.