Amadeus, già non ne può più di Chiara Ferragni: cos’ha combinato dietro le quinte di Sanremo

Come ben sappiamo l’edizione 2023, decisamente attesa, del Festival di Sanremo, vede al timone a livello di conduzione il mitico Amadeus, il carismatico Gianni Morandi e la splendida Chiara Ferragni. Ma ora alcune pretese della nota influencer avrebbero irritato e non poco il direttore artistico!

Lei è una vera star e le sue richieste avrebbero fatto storcere in naso ad Ama che, secondo molti, si potrebbe persino dirsi pentito di aver voluto puntare su di lei. A darcene notizia è il sempre accorto Davide Maggio sul suo sito. I telespettatori della nota kermesse sono seriamente preoccupati! Che cosa sta accadendo?

Quando Sebastiani ha pensato a lei come conduttrice donna avrà di certo ragionato sul fatto che sia un personaggio molto noto e seguito dagli italiani, giovanissimi in primis. Inoltre è una bravissima imprenditrice digitale e una mamma, nonché una moglie, innamorata e accorta. Dunque perfetta per tale veste!

Tuttavia un conto è pensare una persona per un ruolo ” sulla carta” e un ‘altro all’opera. E ora che manca davvero pochissimo al fischio d’inizio, cominciano a circolare alcune voci su di lei e in particolare su alcuni suoi comportamenti da diva che stanno facendo scattare la mosca al naso ad Amadeus che pare non poterne davvero più di lei!

Altro che solidale!

A quanto pare Chiara non ne vuole affatto sapere di posare per scatti professionali e selfie con altre sue colleghe che si succederanno nel corso delle varie serate sul palco insieme a lei. E ciò ha sconvolto il vasto popolo del Web che ha iniziato a chiacchierare sul fatto che lei in realtà non sia poi così tanto solidale con le altre donne.

Inoltre pare che non ami concedersi troppo alla Stampa che è presentissima al Festival e che abbia richiesto una stanza tutta per se, una sorta di bunker, ove rilassarsi e ricaricare le pile tra una prova e l’altra, sita non molto distante dai luoghi dove stazionano i giornalisti in teatro.

Ora deve giocarsi il tutto per tutto

Insomma, a quanto pare lei vuole vivere un po’ troppo per conto suo il momento, che è certamente stressante ma anche magico, del pre- kermesse, isolandosi ed evitando di stare a contatto con gli altri colleghi, oltre che con la gente e gli addetti ai lavori. E ciò sta decisamente spiazzando i più che ora aspettano con ansia l’esatto istante in cui si accenderanno le telecamere su di lei.

Del resto sarà quella la classica prova del nove dove lei, senza filtri e vari stratagemmi Social, che conosce a menadito e che mette in pratica ogni giorno, potrà contare solo sulle proprie forze e sulla sua parlantina. E a questo punto, dopo le chiacchiere che girano sul suo comportamento a Sanremo, dovrà giocarsela davvero molto bene!