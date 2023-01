Alessandra Celentano, la tristissima verità sulla mancata gravidanza: c’è stato poco da fare

Alessandra Celentano, dopo l’addio della splendida Rossella Brescia, da molti anni a questa parte opera nel ruolo dell’assai severa insegnante di danza classica all’interno della scuola di Amici. Ovviamente ciò le ha permesso di diventare un personaggio molto famoso e nel contempo chiacchierato.

Molte sono dunque le curiosità che circolano sul suo conto, soprattutto sul suo privato, del quale lei, essendo una donna riservata, non ama parlare. Si è sposata ma il matrimonio è durato ben poco. Non ha figli. Ma per quale motivo non è diventata mamma? Che cosa l’ha indotta a prendere tale decisione?

Per prima cosa c’è da dire che lei è un’immensa professionista e che prima di dedicarsi con passione all’arte dell’insegnamento, è stata una bravissima ballerina. Poi, a causa di alcuni infortuni, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Ama profondamente il suo lavoro e mette al primo posto la disciplina, la voglia di fare e l’impegno, senza i quali non si va da nessuna parte.

Tuttavia, oltre a essere una docente molto esigente e per certi versi anche alquanto cattivella, è anche una donna molto solare e simpatica che ama, quando gli impegni lavorativi lo consentono, divertirsi anche in compagnia della cugina Rosita Celentano. Le due sono legatissime fin da quando sono ragazze e sovente posano insieme pure sui Social.

Un matrimonio finito alle spalle

Ed è proprio qui, in particolare su Instagram, che la donna mostra il suo lato più ludico e divertente, sia tramite la pubblicazione di post che il caricamento di Stories, anche con alcuni scatti dove appare in tenuta decisamente casual, struccata e spettinata, e che diventano in men che non si dica virali.

Lei è anche molto bella e affascinante ma, nonostante ciò, si professa ancora single e sostiene di stare bene così. Nel 2006, quando era già adulta, è convolata a nozze con l’analista finanziario Angelo Trementozzi, ma poco dopo la liason è finita per immenso dispiacere della donna.

Non soffre per non essere diventata mamma

Ora i due sono in buoni rapporti e lei è serena. Non hanno messo al mondo figli anche perché quando sono convolati a nozze lei non era più giovanissima. E prima? Prima non aveva mai pensato di diventare mamma? Presa come è sempre stata dalla sua professione forse no, se non per qualche momento. E magari quando ci ha pensato era anche un po’troppo tardi!

Rimpiange il fatto di non essere diventata genitore? Non più di tanto anche perché non è il classico tipo di piangersi addosso anche se è ben più sensibile di quel che sembra. E poi si consola con i suoi adorati nipoti che sono la luce dei suoi occhi e con i suoi allievi per i quali si prodiga in consigli a non finire.