Meghan ed Harry è già separazione: purtroppo dopo l’ennesimo litigio è scoppiata la bomba

Non c’è mai davvero pace per la mitica e chiacchieratissima Royal Family. E ora che è finalmente uscita in tutto il mondo Spare, l’attesissima autobiografia del secondogenito della compianta Lady D e del nuovo Re Carlo, il pettegolezzo impazza ancora di più, praticamente ovunque.

E ora a ” tenere banco” è il matrimonio, per molti ormai in bilico da troppo tempo, delle due pecore nere della famiglia che possiedono due caratterini davvero niente male. Ne ha parlato lui stesso nel suo libro, senza nascondere nemmeno il racconti di alcuni episodi che hanno spezzato il cuore in mille pezzi ai loro estimatori.

Ora come ora stanno andando veramente forte su Netflix con la loro docu- serie che ha fatto letteralmente rizzare i capelli ritti in testa a Palazzo. Poi, non appena è uscito il libello incriminato, il nervosismo è salito alle stelle anche perché le tematiche trattate sono decisamente succulente. E del resto si erano promesse scintille e così è in effetti stato!

Ma tra le pagine non sono mancate nemmeno rivelazioni che riguardano la vita privata dei Sussex, compreso di ciò che realmente accade tra le mura domestiche. A quanto pare tra i due non sono sempre rose e fiori e le litigate non mancano. Alcuni vicini hanno anche parlato di un litigio furioso, avvenuto soltanto qualche giorno fa, e che ha indotto Harry ad andarsene di casa!

Le litigate furiose

In ogni caso, ed è doveroso dirlo per dovere assoluto di cronaca, non ci sono conferme a riguardo ma ciò che sappiamo è che la coppia non vive sempre in maniera pacifica. Tempo fa per esempio lui, dopo l’ennesimo confronto andato male con il fratello maggiore William e il fratello Carlo, dopo qualche bicchierino di troppo, avrebbe iniziato a inveire contro la moglie, rivolgendole parole molto dure.

Lei si è molto arrabbiata e, profondamente ferita, lo ha invitato con durezza a non permettersi mai più di trattarla in quel modo, decisamente ingiusto e indecoroso, oltre che irrispettoso. E il bello, per così dire, è che questo fatto, assai increscioso, ce lo ha raccontato lo stesso Harry in Spare!

Lei vuole il divorzio?

Sempre nella sua biografia il Principe ha raccontato che inizialmente aveva portato a vivere la sua Meghan in un cottage molto modesto, dotato sostanzialmente solo di un paio di stanze, e che solo dopo sia riuscito a offrirle qualcosa di meglio. In ogni caso ha sottolineato che lei non si sia mai lamentata di ciò.

Tuttavia pare che lei si lamenti eccome e che sia stanca di lui e dei sui atteggiamenti, talvolta un po’ troppo irascibili, e che pertanto sia pronta a chiedergli il divorzio. E se davvero così fosse, Re Carlo accoglierà nuovamente a braccia aperte il suo figliolo? E William e la sua Kate come si comporteranno?