Romina Power, maglietta cortissima e jeans stretti: senza le tuniche lunghe è irriconoscibile

Romina Power, a 70 anni, è ancora oggi una donna molto bella e avvenente. Elegante e raffinata, oltre che dotata di una simpatia assolutamente esplosiva, possiede uno zoccolo duro di estimatori, che la seguono con acuto interesse sui Social, in particolare su Instagram, dove è piuttosto attiva.

Qui, quando chiaramente gli impegni sia di lavoro che personali lo consentono, ama mantenere un filo diretto e costante con loro, raccontando, almeno in parte, la sua quotidianità non solo di artista ma in primis di donna e di nonna. Ma non mancano nemmeno scatti dal sapore squisitamente vintage che sono una vera coccola per il cuore e per l’anima.

Lei è sempre stata dotata di una bellezza fuori dal comune, così come di una certa dose di charme, che non può passare inosservato. Cura moltissimo la sua persona e in particolare le sue chiome che porta lunghe e perlopiù mosse. Oggi non sono più scure ma bionde. Ama portarle sciolte e appaiono sovente lucenti e luminose.

E che dire del make up? Non si fa alcun problema a mostrarsi senza trucco in alcuni video ma quando appare in pubblico, soprattutto sul Piccolo Schermo, ama puntare sul genere nude e su un trucco presente ma mai troppo invadente. Dunque no a rossetti vistosi ma sì alla semplicità.

Il suo outfit abituale

A livello di outfit da moltissimi anni siamo avvezzi a vederla con indosso pantaloni, solitamente piuttosto comodi, leggeri e di seta, o di ottimo cottone, abbinati a maglie lunghe o vere e proprie tuniche, perlopiù a maniche corte. Tutto tono su tono e perlopiù su tinte chiare anche se talvolta ama anche stupirci con toni ben più accesi e solari.

Ai piedi ama calzare perlopiù scarpe dal tacco alto anche se visti alcuni suoi problemi alle gambe e alla schiena, dei quali ha ampiamente parlato sui Social tramite alcuni video che sono diventati in men che non si dica virali, ha dovuto poi optare per altre ben più comode!

La Romina che non ti aspetti

Ma ora la donna cambia tutto ed è apparsa in una maniera del tutto diversa: top super aderente che e jeans stretti a vita alta. Tuttavia non si tratta di fotografie recenti ma che appartengono al periodo della giovinezza, quando con capelli lunghissimi, scuri e ricci, incantava il mondo intero.

Di tempo da allora ne è dunque passato parecchio, lei è diventata mamma e poi nonna. Ha visto finire il suo matrimonio con Albano ma oggi è tornata in ottimi rapporti con lui anche se il loro amore coniugale si è trasformato in affetto fraterno. Cantano ancora insieme e lei è tornata a vivere in Puglia, la terra che ormai sente come sua, alla faccia di Loredana!