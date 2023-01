Orribile notizia per Paolo Bonolis: purtroppo non lo vedremo più lì

Paolo Bonolis, dopo una lunga ed estenuante assenza dal Piccolo Schermo, è tornato a farci compagnia su Canale 5 con il suo divertentissimo game show preserale Avanti un altro!. E con lui riecco anche l’amico e collega Luca Laurenti e i personaggi dello spassosissimo minimondo. Peccato che per lui ora è in arrivo una brutta delusione…

Eh sì, a quanto pare per il marito dell’affascinante Sonia Bruganelli, che è tornata a ricoprire il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, accanto a Orietta Berti, la doccia fredda è proprio dietro l’angolo! Lui ne è sconvolto così come i suoi più grandi estimatori che di certo non se l’aspettavano!

Lui è bravo, simpatico, irriverente e dotato di una parlantina sciolta, ma è anche un uomo altamente colto e sensibile. Piace davvero tantissimo sia ai grandi che ai piccini, e quando manca in TV la sua assenza è ben palpabile. Dunque felicissimi sono stati gli italiani, quando subito dopo le festività, lo hanno ritrovato su Canale 5 con il suo famoso quiz.

Un quiz che ci fa solitamente sbellicare dalle risate e che è entrato ormai a far parte della Storia della Televisione Italiana. Indubbiamente è molto seguito anche se a livello di share deve vedersela ogni sera niente meno che con L’Eredità, condotta da un impeccabile Flavio Insinna.

Stop alla nota trasmissione per Paolo

Dunque, l’ AD delle Reti Mediaset ha deciso di non lasciarlo nel palinsesto? No, niente di tutto questo, dal momento che Pier Silvio è soddisfatto in ogni caso dei risultati portati a casa da Bonolis che è ancora molto apprezzato dal grande pubblico, essendo un autentico istrione.

Tuttavia per lui è giunto comunque uno stop e non si tratta del gioco che sta tenendo incollati molti italiani incollati su Canale 5, bensì di un’altra nota trasmissione che va in onda in prime time e che sovente viene pure proposta in replica, perlopiù nei periodi estivi, su Mediaset Extra. Avete capito di quale stiamo parlando?

Ciao Darwin, niente messa in onda per ora!

Stiamo chiaramente parlando di Ciao Darwin che sarebbe dovuta ripartire con la sua nuova attesissima stagione a marzo ma che invece dovrà necessariamente contare su un bello slittamento a livello di registrazione e di messa in onda, come ci spiffera Davide Maggio. A quanto pare è un prodotto fin troppo costoso e ora l’Azienda del Biscione vorrebbe per questo motivo metterlo in stand by.

Tuttavia non è stato del tutto cancellato dal palinsesto di Canale 5 ma si parla semplicemente di un’ubicazione nuova, pensata per l’autunno, con molta probabilità fissata per il mese di settembre, dunque a inizio stagione televisiva. Ergo ai fan di Paolo non resta che portare pazienza e incrociare le dita!