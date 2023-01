Dramma Stefania Sandrelli: “…la malattia mi ha stesa a 4 di bastoni” | La raggelante confessione

Stefania Sandrelli è un’artista davvero immensa. Attrice sopraffina, per il Grande e Piccolo Schermo, nonché per il Teatro, è ancora oggi una donna molto bella. Solare, schietta e sincera, ha aperto il suo cuore ai fan, parlando della malattia. La confessione è stato un pugno allo stomaco per tutti quanti.

Il suo sorriso, la sua risata cristallina, e la sua semplicità sono le caratteristiche che il grande pubblico ama maggiormente di lei. Lei che, nonostante sia una vera diva, è rimasta una persona con i piedi ben ancorati a terra e una donna di saldi principi. Al primo posto della sua vita mette sempre e comunque al primo posto la famiglia.

Non per nulla è quello il suo porto sicuro e la sua ricchezza più grande. Madre e nonna serena e appagata, dopo varie storie d’amore che ci hanno fatto sognare nel corso del tempo, dopo il matrimonio finito con l’imprenditore Niky Pende, che è durato circa 2 anni, da ben 40 anni ha sempre e soltanto un uomo accanto.

Stiamo parlando del noto regista e sceneggiatore Giovanni Soldati che negli ultimi anni l’ha fatta soffrire e preoccupare tantissimo. L’uomo ha avuto alcuni problemi di salute, anche piuttosto seri, che lo hanno costretto a stare in ospedale per ben 6 mesi. E ora lei, come qualsiasi brava e fedele compagna, vuole stargli maggiormente accanto.

La malattia che l’ha stesa

“Voglio prendermi un anno sabbatico per stare vicina al mio compagno Giovanni Soldati che ha passato sei mesi in ospedale. La sua malattia mi ha stesa a 4 di bastoni, come dicono a Roma”, ha dichiarato la donna in una sua recente intervista. Tuttavia lei non ha alcuna intenzione di andare in pensione ed è prontissima, dopo il periodo da lei stessa indicato, a tornare nuovamente sul palco o sul set.

E anche oggi che ha 76 anni, per altro splendidamente portati, lei non si sente affatto un’ex attrice ma ancora una professionista che può ancora dare in pasto al grande pubblico qualcosa di valido. In ogni caso lei, pur amando profondamente il suo lavoro, ora come ora ha deciso di stare maggiormente vicino alla sua dolce metà che a suo avviso vive un po’ troppo alla giornata.

L’episodio di violenza che ancora oggi non dimentica

Il suo augurio è che lui cerchi di responsabilizzarsi maggiormente e di curarsi come si deve, senza che lei sia costretta a stargli sempre addosso, come ha candidamente confessato l’artista. Un’artista che nel suo passato ha avuto, quando era ancora giovanissima, un terribile episodio di violenza che ha raccontato solo di recente.

In pratica allora una sua amica era fidanzata con un calciatore della Lazio che cercò di prenderla con la forza. Lei si ribellò con tutta la forza che aveva disponibile in corpo e lui la riempì di botte. Fu un episodio terribile e che lei, a distanza di moltissimi anni, non riesce e non vuole dimenticare.