Antonella Fiordelisi, il vestito è cortissimo e si vede tutto | La reazione di Edoardo è senza misure

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality, non smette di far divertire e nel contempo fare ampiamente parlare di se. E ancora una volta a tenere banco è la bellissima Antonella Fiordelisi, grande protagonista della trasmissione, che ha scelto per una serata un vestito fin troppo corto. Si vedeva tutto!

Stiamo parlando indubbiamente di una giovane donna molto bella e avvenente. Possiede una certa dose di sensualità e una fisicità decisamente notevole. Del resto è anche una sportiva e questo le è stato certamente di grande aiuto. Ma Edoardo è rimasto sconvolto dal suo più recente outfit…

Che cosa si è messa indosso la ragazza durante la gara di canto al GF? Era un vestito o un fazzoletto? Sul Web, e in particolare sui Social, gli utenti si sono in men che non si dica scatenati a parlarne. Lei era assolutamente a suo agio con quel lembo di stoffa addosso che a malapena riusciva a contenere le forme.

Lei balla e si scatena, incurante degli sguardi dei telespettatori e dei suo compagni di gioco. Sorride, ammicca e salta con una certa disinvoltura, mostrando anche più volte il suo splendido lato b alle telecamere. E’ completamente a suo agio. Si piace, sa di piacere ed è sicura di se. E anche questo suo modo di essere sa renderla magnetica.

La reazione di Edoardo

E così anche il suo Edoardo Donnamaria con il quale vive una storia d’amore alquanto infuocata e altalenante, fatta anche di accese discussioni, se la mangia letteralmente con gli occhi. Ride e ha gli occhi che gli brillano mentre la osserva con attenzione e anche il collega Edoardo Tavassi pare gradire.

In ogni caso a molte persone non è nemmeno sfuggito il fatto che il ragazzo ha cercato in alcuni frangenti di coprirsi gli occhi forse perché fortemente imbarazzato e sotto sotto geloso. Ma del resto lui dovrebbe essere mai abituato al fatto che lei ami molto apparire e farsi notare tramite l’utilizzo di sensuali outfit e il sapiente uso di make up.

Una vera stratega

Inoltre possiede pure un carattere bello tosto e determinato che la porta a voler tenere testa a chiunque. Non possiede peli sulla lingua e sa colpire le persone con le sue parole, spesso belle affilate. Indubbiamente è una vera stratega e una grande giocatrice tant’è che è ancora dentro al reality e ha potuto contare ancora una volta sull’immunità.

E ciò ha fatto molto discutere in Rete, così come in studio, anche perché lei non gode della stima delle due opinioniste, in particolare della simpatica Orietta Berti che, in poche parole, la trova bella solo fuori oltre che assai arrogante. Ma a quanto pare il grande pubblico la ama visto che continua a mantenerla in gioco!