Come togliere gli odori dal frigorifero: ti bastano pochi centesimi

Quando apriamo il nostro amato frigo per prendere del cibo o qualcosa da bere, o ancora per riporre la spesa, siamo sovente letteralmente invasi da cattivi odori che ci fanno in men che non si dica storcere il naso? Beh, è giunto il momento di correre come si deve ai ripari per eliminarli in men che non si dica!

No, non preoccupatevi, per farlo non è affatto necessario mettere mano in maniera esagerata al portafoglio, anzi, possiamo benissimo utilizzare qualcosa che di certo avremo già in casa! Non ci credete?

Per prima cosa sappiate che la cucina è l’ambiente dove trascorriamo sovente più tempo. Cucinando e consumando del cibo è ovvio che si sporchi di più rispetto ad altre stanze e che molti sapori e svariati odori possano mescolarsi, non creando sempre fragranze irresistibili. Pertanto è opportuno provvedere all’areare almeno una volta al giorno, a spruzzare del buon deodorante per ambienti della profumazione che più ci aggrada ma possibilmente agrumata.

Tuttavia prima di fare ciò è doveroso pulire la mobilia e in particolare i fornelli e il forno e non lasciare mai e poi mai le stoviglie e i piatti sporchi in giro, quindi lavare con cura i pavimenti. Fatto questo, mettiamoci in testa che dobbiamo tenere sempre ben pulito anche il nostro frigo, svuotandolo completamente ogni dieci giorni per procedere a un’accurata pulizia nelle sue parti, passando per i piani con un detergente multiuso al profumo di limone, passando un panno morbido in microfibra sui piani.

Lasciate asciugare con cura, quindi verificate che tutte le confezioni dei vari prodotti siano ben chiuse. Inoltre posizionate in ogni piano dei limoni, tagliati a metà. In questa maniera otterrete due cose: un buon profumo e l’eliminazione dei cattivi odori che purtroppo sono sempre in agguato. Se non amate questa profumazione potete pulire i ripiani con l’aceto e lasciare un bicchierino di esso su ognuno, a pulizia e asciugatura completata e mai prima!

I consigli per un frigo profumato

Fondamentale poi per avere un frigorifero non solo super funzionante ma anche pulito e profumato è anche occuparsi del suo sbrinamento quando si nota che si sia formato un po’ troppo ghiaccio. Generalmente tale operazione deve essere effettuata una sola volta all’anno. Occhio anche a non tenere la temperatura troppo alta o troppo bassa! Sì- invece- a quella media.

Difatti anche ciò può causare il proliferare sia di batteri che di muffe, che non solo solo nocivi per la nostra salute, che è il nostro bene più prezioso, sebbene ce lo dimentichiamo fin troppo spesso ancora oggi, ma anche del nostro frigo. Inoltre essi possono creare in men che non si dica una terribile puzza!

Una puzza che poi può anche intaccare il vostro amato cibo, frutta e verdura in primis. Il che sarebbe chiaramente da evitare come la peste. Basta solo starci un po’ attenti e metterci più amore quando ci dedichiamo alla pulizia!