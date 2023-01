Lavarsi i capelli con il bagnoschiuma: ecco cosa accade veramente

La fretta- si sa-è, come recita un famoso detto, una cattiva consigliera. Ma, vista la vita assai frenetica che sovente viviamo, è facile cercare di fare tante cose insieme e ciò ci può indurre allo sbaglio. E così può anche capitare che, mentre siamo sotto la doccia, la mattina appena svegli o la sera prima di andare a dormire, o ancora, quando siamo appena tornati a casa da lavoro, prendiamo lucciole per lanterne, usando un prodotto che non va bene per le nostre chiome!

Eh sì, magari vinti anche dalla stanchezza o dalla fame, pensando che un bel letto e un piatto caldo ci stanno aspettando, ci laviamo di corsa e nel prendere i prodotti utili per la nostra pulizia e il nostro igiene non badiamo a che cosa arraffiamo. Ma, sarebbe meglio stare più attenti per il bene dei nostri capelli che sono la croce – e nel contempo- la delizia di ogni donna!

Oggigiorno siamo letteralmente invasi da un’infinità di prodotti per la cura della nostra persona, se siamo donne poi il numero può aumentare a dismisura. Ne esistono di tutte le fogge e per ogni esigenza. Tantissime poi le profumazioni che in molti casi, oltre a essere una vera coccola per la nostra pelle e il nostro corpo, sono una carezza anche per l’anima.

Ci possono regalare buonumore e soddisfarci molto quando li usiamo. Ma quando si tratta dei nostri capelli dovremmo badare meglio a ciò che utilizziamo. Oltre a fare uso di shampoo, balsamo e compagnia bella che rispondono alle esigenze delle nostre chiome e alla loro tipologia, dobbiamo badare a non farne utilizzo eccessivo a livello di qualità e di eliminare ogni residuo di prodotto da essi.

Inoltre mai e poi mai usare il nostro bagnodoccia, anche se è il nostro preferito ed è buonissimo, per lavarli dal momento che non sarebbe proprio il massimo per loro. Del resto se tale prodotto è stato pensato appositamente per la detersione della pelle, perché dovrebbe essere il top per le nostre chiome? Riflettiamoci!

Le tue chiome dopo il lavaggio con il bagnoschiuma, le conseguenze

Ok, non lo abbiamo fatto apposta, eravamo sovrappensiero ma la prossima volta occhio dal momento che non va bene, ma proprio per niente, agire in tale modo! Magari pensate di averla fatta franca e una volta può andarvi anche bene ma non persistete in tale strada altrimenti potreste pentirvene e pure amaramente. In che senso?

Nel senso che alla lunga tale prodotto potrebbe rendere molto secchi i vostri capelli che se lo sono già di loro potrebbero pertanto diventare ingestibili. Inoltre, se persistete nel lavarli in tala maniera, si seccherà molto anche la cute e allora sì che in questo caso saranno dolori dal momento che – a quel punto- il danno sarà ben più grave e necessiterà in men che non si dica l’intervento di un esperto.

Un bravo parrucchiere dovrà prendersi molta cura delle vostre chiome e rallentare la caduta, oltre che arginare la forfora che avrà iniziato a prendere residenza sui vostri adorati capelli. Allora, siete ancora convinti di usare il bagnodoccia per la vostra totale igiene o sarete ben più attenti quando vi troverete sotto la doccia?