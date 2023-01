I detersivi altamente tossici: attenzione a quelli che usate in casa

Pulire e igienizzare gli ambienti e in particolare le proprie case è da sempre fondamentale è lo è ancora di più in questo periodo dove le influenze e i vari virus proliferano come funghi dopo una giornata di pioggia intensa. Inoltre è anche molto piacevole abitare un luogo fresco e che sa di pulito, ma occhio a quali detersivi usate!

Certo, si sa che essi non devono mai venire a contatto con naso, occhi e bocca, e c’è per la verità pure scritto sulle loro etichette, ma molte persone ancora oggi non sanno quali sono quelli che sono maggiormente tossici e nocivi per la nostra salute, che è il dono più prezioso che abbiamo, e quella dei nostri cari, bimbi in primis!

Per prima cosa è bene dire, e pure assai chiaramente al fine di evitare sul nascere pericolosi fraintendimenti, che sarebbe sempre opportuno tenere tutti quanti i detersivi ben lontani dalla portata dei piccini e dei nostri adorati animali domestici. Poi è opportuno chiuderli con cura ed eliminare, dopo averli usati, ogni residuo del prodotto dalle varie superfici.

Poi, una volta che ne abbiamo fatto uso, laviamoci con estrema cura le mani e mai e poi mai, prima di procedere a codesto lavaggio, mangiamoci le unghie o stropicciamoci gli occhi con le dita! Se poi alcuni prodotti emano odori troppo forti, provvediamo all’ areazione corretta delle stanze e a spruzzare un po’di deodorante per ambienti della fragranza che più ci aggrada.

Detto questo vi sveliamo che i prodotti più nocivi sono certamente quelli che contengono, tra gli altri elementi, l’ammoniaca e la candeggina che sono comunque sia fondamentali per eliminare in men che non si dica i batteri e farci dormire pertanto sonni ben tranquilli!

Salviamoci la pelle!

E che dire poi dei famosi detersivi in polvere? Che possono farci scattare irritazioni cutanee, perciò occhio a non usarli senza guanti! Inoltre dobbiamo sempre fare attenzione al fatto che non rimanga sui mobili o sul pavimento nemmeno qualche granello di polverina che è fonte di grande interesse per cagnolini, gattini ma anche per molti bambini!

Ma anche i prodotti anticalcare possono essere molto aggressivi per la nostra pelle, così come i classici detersivi per i piatti. Pertanto cerchiamo di farne un uso discreto a livello di quantità e di non utilizzarli mai a mani nude, soprattutto se dotate di piccoli tagli o ferite.

Infine, attenzione anche ai detergenti per i mobili, in particolare per il legno, che secondo alcune ricerche potrebbero persino risultare cancerogeni. In ogni caso, quando si tratta di detersivi mai e poi mai affidarli a bambini ed evitare di tenerli sparpagliati per casa per il bene di tutti!