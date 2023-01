Sopracciglia, pinzette o ceretta? Attenzione se utilizzi questi metodi | I risultati possono essere disastrosi

Oggigiorno tante sono le persone che dedicano una particolare attenzione alle sopracciglia. E’ meglio utilizzare la ceretta o la pinzetta? Ecco la risposta.

Il concetto di bellezza si è evoluto nel corso del tempo. Basta pensare che nell’antichità l’uomo andava alla ricerca della perfezione e ciò traspare attraverso la contemplazione delle opere d’arte di quel periodo. Da allora i canoni estetici sono cambiati, ma sono pur sempre seguiti.

Oggi, per esempio, si fa molto affidamento alla chirurgia con lo scopo di migliorare la propria immagine. Tante sono le persone che si rivolgono a un medico in modo tale da rispettare le tendenze del momento. Tuttavia ci si può fare affidamento anche all’estetista di fiducia se si vuole modificare il proprio sguardo operando sulle sopracciglia.

Le sopracciglia sono cambiate nel corso del tempo: negli anni 90 si portavano sottilissime e adesso si fa di tutto per averle folte. Una tecnica molto richiesta è quella del Microblading dal costo minimo di 350 e massimo di 800 euro. Dura dai 6 ai 12 mesi, quindi bisogna sempre fare dei ritocchi. In realtà ci sono anche dei metodi naturali per curarle e uno di questi riguarda l’olio di ricino. Serve a infoltirle in modo permanente così da coprire eventuali buchi.

Qualcuno, invece, ricorre ancora a ‘vecchi mezzi’ come la ceretta e le pinzette. Sicuramente c’è un costo meno elevato, ma si è incerti se fare ricorso all’uno o all’altro. Ecco quale dei due bisognerebbe valutare.

La depilazione con il filo arabo

Le sopracciglia danno carattere e profondità allo sguardo. Inoltre proteggono gli occhi dagli agenti esterni. Il tatuaggio con l’henné, la laminazione e la dermopigmentazione sono altri metodi che aiutano a dare armonia alle sopracciglia. Adesso si sono aggiunte altre tecniche come la depilazione con il filo arabo.

Le sopracciglia possono essere dritte, curve, a forma di S, arco morbido, arco alto, angolari. Se si vuole optare per la depilazione, bisogna eliminare i peli in eccesso. Tuttavia è importante non esagerare altrimenti c’è il rischio di renderle inguardabili. In tal caso ci si può rivolgere a una professionista.

Ecco quando utilizzare le pinzette

Una volta acquisita una forma precisa si può utilizzare, senza eccedere, la pinzetta. Prima, però, si devono pettinare le sopracciglia per dare una linea precisa da seguire. Si portano i peli verso l’alto per capire se c’è della peluria in eccesso.

In sintesi è meglio avvalersi di buone pinzette a casa e affidarsi ai professionisti quando si vuole ricorrere alla depilazione perché bisogna essere molto precisi.