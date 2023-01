Quante volte tagliare i capelli: a dirlo ci pensa la scienza

I capelli meritano sempre la giusta attenzione. Oltre a provvedere al lavaggio con prodotti di qualità e mirati per la nostra tipologia, alla loro corretta asciugatura, e a qualche coccola che è un vero toccasana per il cuoio capelluto, è bene pensarci bene prima di affidarci alla forbice del nostro parrucchiere di fiducia.

Molte persone, perlopiù donne, sul Web sostengono di trovarsi sovente in difficoltà innanzi alla richiesta di un nuovo taglio o di una spuntatina non solo perché spaventate talora dall’idea di cambiare look ma anche perché è una vera pugnata al cuore vedere cadere a terra le chiome, che si sono finalmente un po’ allungate.

Al di là di ciò è bene anche sapere che non bisognerebbe eccedere troppo con il taglio ma nemmeno averne paura. Diciamo che la Scienza ci viene di gran lunga in aiuto in tale direzione dicendoci senza tanti giri di parole come stanno veramente le cose. E pensate che ci rivela pure i periodi più adatti per farlo!

Prima di lasciarvi queste rivelazioni è però opportuno sottolineare che in certi casi è doveroso, per non dire proprio necessario al massimo, affrontare un taglio dal momento che i nostri capelli sono visibilmente rovinati o possiedono le tante famigerate punte fin troppo secche. Stesso discorso se la nostra acconciatura è diventata inesistente!

Quando tagliare le chiome? Cosa dice la Scienza

Un altra cosa da dire fin da subito è che un conto è affrontare un bel taglio e un altro una spuntata. Per questo motivo dobbiamo essere sempre molto chiari in merito quando chiediamo un lavoro di forbice al nostro hair stylist che deve essere a sua volta ben esaustivo quando ci propone una sistematina per quanto concerne le nostre chiome.

Detto ciò, quante volte all’anno è bene farsi tagliare i capelli? Sarebbe bene farlo una volta all’anno e in un periodo ben preciso. Quale? Tra la fine estate e l’inizio dell’autunno dal momento che il caldo e la caduta delle prime foglie, stanno a indicare anche la possibile caduta dei nostri capelli che hanno bisogno per ricrescere più sani e forti di un bel taglio.

La dritta in più

Sta di fatto che per molte persone provvedere ad esso solo una volta all’anno è praticamente impossibile dal momento che possono contare su una crescita elevata delle loro chiome e che pertanto, se aspettassero solo quel periodo per tagliarle, potrebbero trovarle fin troppo lunghe e ingestibili. Dunque, che fare? Come muoverci?

Diciamo che sarebbe opportuno provvedere a farsi fare un bel taglio ogni cambio di stagione ma tenendo i propri capelli ben curati e monitorati con l’utilizzo di prodotti di ottima qualità e adatti al loro stato di salute oltre che alla loro tipologia. Inoltre visite frequenti da un bravo parrucchiere di fiducia sono perfette per evitare danni!