Come pulire il forno: il trucchetto geniale di Benedetta Rossi | Rapidissimo e senza sforzi

E’ a dir poco fondamentale occuparsi dell’igiene e della pulizia della propria casa e di ogni suo spazio. In particolare, dopo aver cucinato, è bene pulire come si deve la cucina, così come il forno se lo abbiamo utilizzato. Lasciarlo sporco non solo è un vero dispiacere per gli occhi ma può anche rovinare a lungo andare il suo funzionamento. Come pulirlo in maniera semplice ed efficace?

A venirci in men che non si dica in aiuto in tale direzione è la super efficiente Benedetta Rossi che sui Social, così come nei suoi libri, che ottengono sempre un clamoroso successo, ci snocciola non solo accattivanti ricette, ma anche consigli su come abbellire e rendere più pulita e profumata la nostra casetta senza diventare matti.

Ed essendo lei una foodblogger e una brava cuoca, stimatissima dagli italiani, poteva non darci dritte riguardo alla cucina e alla pulizia del suo amato forno? Per prima cosa lei ci ha giustamente ricordato che tenerlo costantemente ben pulito è fondamentale per il suo corretto funzionamento oltre che per la qualità del cibo che ci vogliamo cucinare.

Detto questo, che dobbiamo metterci ben in testa, ha deciso di consigliarci qualche rimedio fai da te, uno in particolare, decisamente easy ed economico, da mettere in pratica fin da subito, dal momento che di certo abbiamo tutti quanti in casa gli strumenti che ci servono per realizzarlo. Inoltre è decisamente valido ed efficace.

Il rimedio top

Oltre ad utilizzare i classici detergenti che possiamo trovare al supermercato a tutti i prezzi, ma che comunque possiamo comunque pure dimenticare nelle scansie, possiamo armarci di una bella spugnetta e del limone, oltre che di acqua. Fatto questo iniziamo a preparare una semplice miscela mescolando con cura 3 parti di succo di limone e 1 di acqua.

A questo punto prendiamo una teglia dai bordi alti e versiamoci lentamente la miscela appena creata, quindi accendiamo il nostro forno mettendolo a 180°. Inforniamo e spegniamo tutto dopo mezzora. A questo punto, sforniamo e lasciamo intiepidire senza fretta il liquido.

Stop alle incrostazioni

Una volta che sarà ben intiepidito, iniziamo a bagnarci la spugnetta, perfettamente pulita e mai usata nel corso di altre pulizie, con la quale iniziamo a pulire con estrema cura, oltre che con delicatezza, sia i lati che il fondo del nostro elettrodomestico, quindi procediamo alla fase del risciacquo solo con dell’acqua tiepida.

Infine, non dimentichiamoci di asciugare con un’altra spugnetta. Se una prima passata non dovesse bastare, possiamo mettere in atto il procedimento più volte. Inoltre per quanto concerne le incrostazioni, che sono davvero odiose, possiamo utilizzare, al fine di eliminarle in men che non si dica, direttamente sulle stesse mezzo limone.