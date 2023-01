Carta igienica, il trucchetto per farla durare di più: nessuno ci pensa mai

Come ben sappiamo la crisi economica che serpeggia da tempo fortemente anche nel nostro Paese ha toccato un po’ tutti quanti i settori. Pertanto quando andiamo a fare la spesa diventa davvero complicato riuscire a riempire il carrello con tutto quello che ci serve. Anche il prezzo della carta igienica è aumentato, dunque sarebbe opportuno cercare di non sprecarla. Come fare?

Per prima cosa non dobbiamo mai farci prendere dalla frenesia e dal panico quando ci accingiamo a utilizzarla, strappando con irruenza i vari fogli! Difatti così facendo rischieremmo di buttarne via tantissima, oltre che creare disordine e sporcizia nel bagno. E questo vale sia quando siamo a casa nostra che in un luogo pubblico.

Poi è bene posizionarla vicino al wc e mai in posti difficoltosi da raggiungere. E questo vale sia per il rotolo che è attualmente in uso che di quello di scorta che in ogni caso non va mai e poi mai sprecato. Dunque provvediamo allo strappo con delicatezza, senza prelevare tanti quadratini. E per la pulizia sfruttiamo anche il bidet, qualora sia disponibile e in buono stato.

Inoltre cerchiamo di toccarla con le mani ben asciutte e pulite, perché qualora si bagnasse un po’ troppo, prima del suo reale utilizzo, potrebbe diventare praticamente inutilizzabile. Pertanto dovremmo servircene di altra. Altra dritta da tenere bene in mente è quella di non far cadere in luoghi bagnati i rotoli che, seppur poi messi a scaldare su un calorifero, potrebbero comunque non essere più in grado di svolgere bene la loro funzione.

Le dritte anti spreco

Inoltre è bene utilizzare ogni rotolo fino in fondo, sebbene sovente ciò risulta quasi impossibile, dal momento che, e questo capita quando abbiamo a che fare perlopiù con carta di bassa e scarsa qualità, gli ultimi foglietti rimangono attaccati al cartoncino. E quando tentiamo di utilizzarli, si strappano, riducendosi in coriandoli! Che rabbia, vero?

Dunque come alleviare la situazione? Schiacciando un poco il rotolo, prima dell’uso, soprattutto se ancora nuovo di zecca. In questo caso occhio anche al primo strappo che faremo e che sancisce la sua apertura perché se lo faremo con troppa forza possiamo rischiare di rompere non solo alcuni strati ma pure tanti foglietti, rendendo in tal modo inutilizzabile gran parte del prodotto.

Puntate sulla qualità!

In ogni caso per cercare di non trovarsi in molte situazioni che vi abbiamo fino a poco fa descritto vi consigliamo, e pure assai caldamente, di comperare solo carta igienica di qualità perché, al di là di non farvi vivere quei piccoli drammi casalinghi, è fortemente in grado di garantirvi un’efficienza maggiore con soli pochi strappi.

In tale modo, non solo farete felice l’ambiente, ma anche il vostro portafogli che da fin troppo tempo piange viste le continue spese che bisogna per forza di cose affrontare anche giornalmente all’interno di una famiglia, soprattutto se numerosa. E con i continui rincari che sorgono come funghi poterlo fare è davvero una gran cosa!