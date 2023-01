Scongelare e poi ricongelare è possibile? Finalmente è arrivata la risposta definitiva

Quando si parla di alimentazione e di cibo bisognerebbe prestare molta attenzione. Si tratta infatti di ciò che riguarda non solo la salute dei nostri organi e della nostra fisicità ma anche della psiche. Fondamentale è poi cercare di conservare al massimo e secondo le regole i prodotti che acquistiamo, anche i chiacchieratissimi congelati.

Parliamoci chiaro, questi ultimi, che troviamo in gran quantità ai supermercati, sono davvero comodi e un’autentica mamma dal cielo! Durano molto tempo e così non rischiamo di rimanere senza nulla da mettere sotto i denti. Inoltre possono essere anche molto convenienti dal punto di vista economico.

Tuttavia è bene sottolineare che una cattiva conservazione di essi può causare non solo la perdita di gusto e di proprietà del cibo ma anche, cosa ben più grave, donarci non pochi problemi di salute. Pertanto è bene leggere con moltissima attenzione le indicazioni, riportare su ogni singola confezione, riguardo a come conservare il prodotto.

Altra informazione da leggere bene è quella relativa al congelamento. Eh sì, prima di gustarci il nostro surgelato, dobbiamo necessariamente procedere a questa fase che non deve mai e poi mai essere forzata. E soprattutto è bene evitare di metterla in atto a temperatura ambiente o utilizzando il classico getto d’acqua sotto il rubinetto!

Sì al frigo

No, la cosa migliore da fare è quella di prendere il prodotto e spostarlo dal freezer al frigo. Chiaramente così facendo ci vorranno diverse ore prima di ottenerlo scongelato ma se non si vuole andare incontro a spiacevoli conseguenze, che vi abbiamo poco fa giustamente esposto, è opportuno agire in questa maniera.

Poi potete procedere a cucinarlo per mettere in atto qualche gustosa ricetta. E se all’ultimo decidete di uscire fuori a pranzo o a cena e di non gustarvi dunque il prodotto, che fare? Lo potete congelare di nuovo dopo che si è scongelato? Assolutamente no se è ancora crudo dal momento che a quel punto potreste rischiare di renderlo nocivo per la vostra salute a causa della creazione di alcuni batteri che fanno tanto male soprattutto allo stomaco!

Ok per il microonde

Se- invece- avete già cotto e cucinato la pietanza, niente paura! Potete tranquillamente riporla nel congelatore senza temere brutte conseguenze oppure nel frigo qualora decidiate di gustarla qualche ora dopo. Occhio però a proteggerla come si deve con scatolette ermetiche apposite!

Infine, un’ultima dritta: se avete fretta di scongelare dei prodotti surgelati potete sempre affidarvi al vostro amato microonde, selezionando la funzione apposita denominata defrost e seguendo passo passo tutte quante le informazioni poste sul libretto apposito dell’elettrodomestico in uso.