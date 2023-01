Taglio di capelli, scopri qual è il più adatto a te in base alla forma del viso

Vuoi recarti in un salone di bellezza, ma non hai le idee chiare sul taglio da fare? Due sono le alternative: affidarti totalmente nelle mani di un qualificato hairstylist o documentarti in modo autonomo. Ecco qualche informazione che potrebbe essere utile.

Fin dai tempi antichi le donne hanno sempre curato il proprio aspetto, puntando soprattutto sulla chioma. Espressione massima di personalità individuale, nell’Antico Egitto era un modo per confermare tacitamente il proprio status sociale. Si utilizzavano vari oli e per la colorazione si faceva riferimento a frutti di bosco e determinati semi di piante.

Nel periodo di massimo splendore di Roma le donne si mostravano in pubblico con i capelli raccolti o semiraccolti con dei boccoli perfetti, ottenuti con strumenti semplici, ma altamente efficaci. Nel Medioevo, invece, i capelli erano considerati parte dell’anima di una persona e chi li aveva rossi era considerata una strega.

Nel Rinascimento si puntava sulla semplicità e ciò è confermato dalle opere d’arte di quel periodo. Basta pensare alla Venere di Sandro Botticelli. Poi nel Settecento la regina Maria Antonietta d’Austria nella corte di Versailles sfoggiava sempre le acconciature di tendenza stregando tutti con il suo passaggio.

Con il passare del tempo il concetto di bellezza tende a cambiare, ma si propongono sempre delle alternative interessanti. Infatti occorre documentarsi prima di affidarsi al parrucchiere di fiducia. Per questo motivo ecco elencati degli utili consigli prima di optare per un nuovo look.

Dettagli che fanno la differenza

Chris Solomon, uno degli esperti della mappatura facciale, in base allo spessore della labbra, alla grandezza degli occhi e alle dimensioni del naso è riuscito con ottimi programmi digitali ad aiutare nella scelta del taglio. Poi nell’Università di Toronto, in California, è stata formulata una tesi in cui è fondamentale notare la distanza tra gli occhi e la bocca tenendo conto del volto nel suo insieme.

E’ importante conoscere questi dettagli per scegliere una pettinatura. Anche l’ampiezza della fronte e degli zigomi devono essere valutati. Ecco un elenco che potrebbe cambiare una scelta che potrebbe incidere davanti allo specchio.

Dal taglio corto ai capelli lunghi

Si mettono in risalto gli zigomi con una frangia. Il ciuffo laterale è perfetto per chi ha un viso ovale. La parte più corta del ciuffo deve sfiorare le sopracciglia e quella più lunga deve arrivare sulla guancia. La riga al centro dipende dalla lunghezza del naso e dalle dimensioni della bocca..

La scalatura è idonea per il viso squadrato, ma se si hanno gli zigomi pronunciati è meglio evitare. I capelli lunghi vanno bene per tutte le donne mentre quello corto solo per il viso rotondo.