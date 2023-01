Serena Carella pubblica un video dalla scuola di New York: spunta il commento di Raimondo Todaro

Serena Carelli, si mostra mentre balla in America. Ed ecco che arriva immediatamente il commento di Todaro.

Certo, questa non è la prima volta che la ballerina, pubblica video o fotografie che la ritraggono mentre sta ballando. Del resto è questo il suo lavoro e lei ha sempre studiato, fin da piccina, per riuscire a ritagliarsi un suo spazio nel vasto mondo della danza. Ovviamente il fatto di essere riuscita nel 2021 a far parte della scuola del padre di tutti i talent è stato molto importante per lei.

Lo è stato non solo perché tale esperienza le ha permesso di raggiungere picchi di fama pazzeschi ma anche perché lì ha incontrato l’amore. Sì, come molti ricorderanno, tra i banchi ha conosciuto il cantante Albe. Lui ai tempi era fidanzato con una certa Giulia ma poi decise di fidanzarsi con Serena.

A quanto pare i due fanno ancora coppia fissa, sebbene lei non ami molto parlare della sua vita privata. Inoltre è sovente all’estero per lavoro. E ora è lanciata più che mai a livello professionale. Chiaramente vedere che lei sta bene, che è al top della forma e che sta lavorando ad ottimi livelli, è un’autentica coccola per l’anima per i suoi numerosi fan. E Todaro, il suo ex insegnante, che ne pensa?

Todaro aveva creduto in lei

Ricordiamo infatti che è stato lui a spendere belle parole per lei . E soprattutto a volerla nel programma dopo che la ragazza lo aveva assolutamente convinto in seguito a un ballo. L’ha seguita, l’ha consigliata ed è riuscito a portarla alla fase serale. Lei è giunta anche alla tanto agognata finalissima. Alla faccia della Celentano che non l’ha mai stimata!

Tuttavia c’è anche da dire che spesso i docenti, sia che insegnino canto sia danza, non sono sovente d’accordo tra di loro sul talento di alcuni allievi. E per la verità non lo sono talora nemmeno per quanto concerne le sfide o le singole esibizioni. E lui, il caro Raimondo, che cosa ha voluto commentare dopo che ha visionato il video della sua ex alunna pubblicato su Instagram?

Le parole del suo ex maestro

L’uomo, che è anche molto sensibile, ha dichiarato, senza tanti giri di parole, di essere orgoglioso di lei. E per rendere ancora più speciale il tutto ha aggiunto anche un bel cuoricino rosso. Tuttavia lui non è stato l’unico collaboratore di Maria De Filippi a voler dire la sua.

Difatti anche Raffaella Mennoia, storico braccio destro della moglie di Maurizio Costanzo, ha voluto fare sentire il suo affetto e la sua stima sostenendo che lei è il top. A loro si sono uniti tanti altri sostenitori che sono rimasti estasiati nel vedere la giovane danzare all’interno di una scuola a New York.