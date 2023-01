Francesca Chillemi senza freni su Pierpaolo Spollon: “A volte fastidioso e…”

La Chillemi a ruota libera sul collega. Dopo la fine delle riprese l’attrice ha deciso di aprire il rubinetto.

Si sono da poco concluse le riprese della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti. Dopo la presenza nelle prime puntate anche a questo giro di Elena Sofia Ricci che ha interpretato fin dalla prima il personaggio principale di Suor Angela, ecco la sua uscita di scena. Ora a prendere saldamente le redini della gestione delle ragazze del convento sarà Azzurra.

Una scelta che ha permesso alla brava Francesca Chillemi di stare sempre più in scena e di farsi apprezzare ancora di più dai telespettatori. Nel frattempo si sono rafforzati anche i legami all’interno della storia con altri personaggi e ci sono state delle accattivanti new entry.

Interessanti pure alcune special guest come la bellissima Elena D’Amario che abbiamo visto soltanto in un episodio. Sta di fatto che la fiction piace tantissimo anche se i fan soffrono tantissimo per l’abbandono della Ricci. Tuttavia lei non se ne è stata con le mani in mano, bensì si è diretta su altri set. Uno su tutti quello di Fiori sopra l’inferno.

A ruota libera sul collega

E per la verità anche la ex Miss Italia lo ha fatto, pur non abbandonando mai le vesti di Azzurra. L’abbiamo infatti vista anche accanto al bellissimo Can Yaman in Viola come il mare. Qui ha interpretato una giornalista molto fashion con un dono molto particolare. Si è anche vociferato di una loro possibile liason nella vita reale ma a quanto pare sono state solo voci.

E ora che si è concluso il periodo di registrazione della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti, attualmente in onda in prime time su Rai 1, Francesca ha deciso di aprire il rubinetto riguardo a un suo altro collega. Stiamo parlando del bravissimo Pierpaolo Spollon. Che cosa avrà mai detto su di lui?

Parole ironiche e tenere per lui

Contattata da Super Guida TV l’attrice ha voluto svelare senza se e senza ma che cosa ne pensa davvero di lui. “Lunedì scorso sono terminate le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7“, ha annunciato Francesca per poi aggiungere che sul set, dopo 8 mesi di condivisione di tanti momenti, si era creata una sorta di famiglia. E in essa troviamo anche PierPaolo. E come lo ha definito lei?

” Un fratello maggiore che ti fa i dispetti, rumoroso (a volte fastidioso), ma al quale vuoi un bene immenso”, queste le sue parole. Parole che di certo avranno fatto sorridere il collega ma anche intenerito sul finale. Insomma, pare davvero che sia nata una splendida nuova amicizia tra un ciack e l’altro. E i fan esultano!