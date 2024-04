Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: uno spiraglio per fare pace | Come stanno davvero le cose tra loro

Ecco come stanno veramente le cose oggi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Qual è il rapporto dei due ex coniugi dopo il loro divorzio? In molti fan sperano ci possa essere uno spiraglio per fare pace.

Con la loro storia d’amore, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, hanno fatto sognare tutti i romantici della rete, in quanto i due sono sempre stati super innamorati. Genitori orgogliosi delle piccole Sole e Celeste, la conduttrice e il rampollo dell’omonima azienda di famiglia, anche se adesso è passata sotto l’amministrazione di un’altra holding, sono stati insieme per 10 anni.

Di lui all’epoca Michelle aveva dichiarato: “Lui è un uomo di altri tempi: ciò che mi ha conquistata è che mi portava fuori a cena e facevamo grandi chiacchierate, poi mi dava un bacio alla guancia…”. Poi qualcosa tra i due si ruppe, come succede a molte coppie e l’amore semplicemente terminò con quell’annuncio social dato alla rete: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.

In molti quindi si chiedono com’è oggi il rapporto tra la Hunziker e Trussardi? C’è qualche possibilità che i due possano fare pace, adesso che da quello che si è capito sono entrambi single?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fanno pace?

In merito allo status sociale di Tomaso Trussardi non si sa praticamente nulla, in quanto l’imprenditore come sempre è molto riservato. Sui suoi canali social possiamo vedere tutto quello che riguarda la sua azienda, le sue passioni, qualche scatto con le sue figlie e ovviamente i vari primi piani del suo migliore amico a 4 zampe, il piccolo Odino. Se però il cuore del bel Tomaso ha ricominciato a battere per qualcuna non c’è dato saperlo.

Di Michelle Hunziker invece sappiamo, dalle indiscrezioni pubblicate sulla rivista Chi che è tornata single, in quanto la storia con Alessandro Carollo è giunta al termine. Ad oggi sappiamo che la conduttrice si dedica al suo lavoro in maniera egregia come sempre e alle sue figlie, le quali vengono sempre al primo posto per lei, per non parlare del suo nipotino Cesare il quale è l’orgoglio della nonna.

Come stanno le cose tra loro?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sono ufficialmente divorziati da qualche mese e i due appaiono sempre più distanti sentimentalmente parlando. Pur non amandosi più, mantengono un rapporto civile per il bene delle loro figlie, per le quali stanno cercando di vivere in armonia.

A prescindere dalla fine della loro storia d’amore, momento doloroso per entrambi, la Hunziker ha sempre cercato di mantenere un rapporto sano con i suoi ex per amore delle sue figlie, le quali ad oggi, come ha rivelato la stessa conduttrice: “Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre…conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”. Speriamo che in molti prendano il loro esempio e facciano le stesse scelte per amore dei loro figli.