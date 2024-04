Pia Balotelli: com’è oggi e quanti anni ha la figlia del bomber e Raffaella Fico

Ecco com’è oggi la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico e quanti anni ha. È bella e fiera proprio come la mamma e il papà e di recente i due sono stati visti sfilare insieme come quando lei era una bimba.

La storia travagliata di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha invaso le pagine rosa delle riviste patinate di gossip per molti anni, quando la showgirl comunicò al suo (allora) compagno di essere incinta, la reazione del calciatore fu diversa da quello che si poteva immaginare e i due si lasciarono.

Ovviamente i reali motivi dei loro litigi sono solo loro personali, noi sicuramente da fuori sappiamo soltanto una piccola parte, ad ogni modo dopo una lunga battaglia legale da parte della Fico, alla fine Super Mario ha riconosciuto Pia Balotelli, con la quale dopo un iniziale periodo altalenante, oggi è diventata la principessa del suo papà.

Pia è molto legata ai suoi genitori, i quali nonostante non stiano più insieme, mantengono un profilo civile e di amicizia per lei, cooperando pacificamente. Oggi vogliamo svelarvi com’è diventata la ragazzina e quanti anni ha, l’orgoglio di Mario e Raffaella.

Ecco com’è oggi e quanti anni ha Pia Balotelli

Tra l’altro, proprio qualche settimana fa, la giovane Pia Balotelli ha fatto visita al papà in Turchia, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, entrando in campo insieme al calciatore, come fece anche quando aveva cinque anni. In quell’occasione il papà la portava in braccio fiero, mentre indossavano entrambi la stessa maglia, oggi la ragazzina gli camminava a fianco, ma lo sguardo del papà era il medesimo.

Mario per chi non lo sapesse gioca attualmente nell’Adana Demirspor che in quel match giocava contro il Galatsaray, anche in questo caso come all’epoca, Super Mario segnò il goal della vittoria dedicati probabilmente alla principessina del suo cuore. Balotelli oltre a Mia ha anche un altro figlio, il piccolo Lion e a breve diventerà anche zio, in quanto suo fratello Enock presto diventerà padre.

Pia e Mario e il loro rapporto speciale

Pia Balotelli, è la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico, con i quali ha un rapporto speciale. La ragazzina oggi ha 11 anni ed è già bella e fiera come i suoi genitori. Sui profili social dei genitori la si vede poco, in quanto probabilmente i due, in accordo tra loro, hanno deciso di non esporre mediaticamente la figlia più di tanto, per proteggerla dalla rete.

Pia ha un suo profilo social, sicuramente super controllato dai suoi genitori, i quali ad oggi hanno sepolto l’ascia di guerra e vanno d’amore e d’accordo, pur non vivendo più insieme. Sicuramente se non fosse stato per la testardaggine della showgirl, oggi Mario non avrebbe un rapporto così forte con la figlia, come dichiarò la Fico in passato: “Alla fine sono riuscita a fargliela riconoscere, ho portato avanti una bella battaglia perché volevo che mia figlia avesse un padre. Ora lui ne è innamorato”. Che dire, tutto bene ciò che finisce bene.