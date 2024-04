Alessia Marcuzzi, spintoni al collega famosissimo dietro le quinte: “Siamo partiti di testa”

Dietro le quinte degli studi televisivi è successo qualcosa di imprevedibile tra Marcuzzi e il collega.

Alessia Marcuzzi è una star della televisione che ha partecipato a numerose trasmissioni di successo. La sua rete prediletta è sempre stata casa Mediaset, per cui il suo principale impiego ha riguardato l’intrattenimento del piccolo schermo, in ogni sua forma.

Sono noti gli show a cui ha partecipato in qualità di co-conduttrice, come ad esempio Le Iene, ma anche quelli in cui la sua sola presenza ha fatto sì che gli ascolti si impennassero vertiginosamente, come ad esempio il noto programma di coppia denominato Temptation Island Vip.

Vero è che nel corso della sua vita artistica, Marcuzzi si è dedicata a molti altri interessi, collezionando un’esperienza che le ha valso diversi avanzamenti di carriera. I suoi esordi televisivi, infatti, hanno riguardato la musica: nel 1996 circa, infatti, ha partecipato alla conduzione del Festivalbar insieme a Daniele Bossari.

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, la musica è stata il tema portante della televisione italiana, relativamente al target specifico dei giovani, i quali non potevano accedere a YouTube o Spotify per ascoltare i brani dei loro beniamini. Dovevano ricorrere perciò alla tv. Dal 1996, Alessia Marcuzzi ha compiuto molti passi in avanti.

Dal Festivalbar al ritorno in Rai

Alessia Marcuzzi ritornerà in Rai, dopo anni e anni dal suo esordio in uno dei programmi di intrattenimento più visti dagli italiani al tempo, ossia Il grande gioco dell’oca. Il ritorno in Rai è però stato accompagnato da dicerie e malelingue sulla validità della sua presenza nello show che le è stato affidato.

Si tratta della serata dedicata alla consegna e alla premiazione dei David di Donatello, la più alta onorificenza in campo cinematografico italiano. Il premio è conferito dall’Accademia del Cinema agli attori e attrici teatranti e del cinema. Per una serata di un così alto calibro, è stata scelta Alessia Marcuzzi, co-conduttrice di Carlo Conti.

Gli spintoni dietro le quinte

Le malelingue hanno avuto da ridire sulla scelta di Marcuzzi, la quale affiancherà Carlo Conti nella serata di venerdì 3 maggio 2024, durante la quale, su Rai 3, verranno trasmesse le premiazioni del David di Donatello. Molti hanno parlato dell’ingiustizia di non scegliere Geppi Cucciari, presumibilmente esclusa dopo lo screzio con Sangiuliano.

Intanto, Alessia Marcuzzi e Carlo Conti dimostrano la loro serietà e il loro feeling anche dietro le quinte. I due si spintonano giocosamente nel fuorionda: Marcuzzi chiede “Siamo partiti, no?”, riferendosi al video; Conti risponde scherzosamente “Siamo partiti? Di testa? Certo”.