Stefano De Martino beccato con la famosissima: labbra che si sfiorano davanti a tutti

Il nuovo prodigio della televisione potrebbe averne combinata un’altra delle sue. Nessuno lo aveva mai visto così.

Stefano De Martino è un modello, presentatore e artista italiano. Purtroppo per lui e per la sua carriera, è noto soprattutto per essere stato il fidanzato, nonché compagno della vita, di Belen Rodriguez, altro volto notissimo del panorama televisivo del Belpaese.

Stefano De Martino ha fatto molto per potersi scollare di dosso l’immagine puerile che gli era stata cucita addosso, ossia quella del ragazzino che esce fuori dalla casetta di Amici, bisognoso di attenzioni e di cure. Il percorso artistico di De Martino è stato, però, effettivamente travagliato.

Stefano ha cominciato a recitare, ballare e cantare quando era bambino. La sua famiglia non è mai stata considerabile particolarmente abbiente, di conseguenza il suo successo è frutto di particolare impegno, fatica e dedizione, nonché di investimento e di fiducia da parte dei genitori.

Questa storia è piaciuta molto agli spettatori, i quali spesso assurgono la biografia di Stefano De Martino a paradigma di ascesa sociale, un’arma a doppio taglio che ha alzato di tanto le aspettative sulla sua carriera, ma ha anche donato la speranza a molti creativi che derivano da un panorama culturale povero.

Il gossip su Stefano

Il gossip che circonda e ha circondato la vita di Stefano De Martino spesso si colora di toni piuttosto cupi e imprevedibili. Infatti, quando l’uomo è andato da Francesca Fagnani a Belve ha avuto modo di poter fornire finalmente la sua versione dei fatti su quanto accaduto con Belen.

In molti hanno apprezzato la sua onestà: Stefano ha confermato infatti di aver tradito Belen Rodriguez e di non essere stato un marito proprio esemplare, tuttavia, si è sempre considerato un ottimo padre. Fino a un certo punto può giungere il gossip, il resto è zona privata. Ciononostante, sono stati scoperti nuovi talenti dell’artista: suonare il sax.

Labbra usate in modo…particolare

Di recente, Stefano De Martino ha dimostrato i suoi innumerevoli talenti. Ultimo tra questi, la conduzione di un programma televisivo. Ciononostante, questo non sarebbe l’unica skill che il giovane uomo ha da offrire al mondo, perché a quanto pare è anche molto bravo a suonare il sassofono.

Il video pubblicato su Instagram ha fatto molto discutere, soprattutto perché nella sezione dei commenti, uomini e donne si sono spesi in un elogio anche troppo sessualizzato della sua persona. Alcuni hanno scritto come segue: “Vorrei essere quel sassofono, così le sue labbra mi toccherebbero”.