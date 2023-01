Michelle Hunziker, sotto le coperte appare Trussardi: la foto fa impazzire il web

Michelle Hunziker ancora nel mirino del Gossip. Uno scatto lascia a bocca aperta i fan. Ritorno di fiamma con l’ex?

La vita privata della showgirl svizzera è sempre un argomento molto ghiotto per la Cronaca Rosa. Dopo che è finito il suo secondo matrimonio l’abbiamo vista vicina a Giovanni Angelini. Tuttavia, con la fine dell’estate, si è conclusa la loro liason. Lei è apparsa poi nuovamente in compagnia di Tomaso e si era parlato a lungo di una loro possibile riappacificazione.

Anche alcuni amici di lui avevano raccontato che l’uomo fosse ancora preso di lei. I rispettivi sostenitori hanno dunque iniziato a sognare ad occhi aperti un ritorno di fiamma che tuttavia non c’è stato. I due si vogliono bene e si rispettano. E se si vedono e si sentono è perlopiù per Sole e Celeste, le loro bambine.

Lei poi ora sta vivendo un momento magico dal momento che a breve diventerà nonna per la prima volta. Difatti la sua figlia primogenita è in dolce attesa del suo primo figlio. Stiamo ovviamente parlando di Aurora Ramazzotti. Al settimo cielo è anche Eros che ha speso parole al miele sia per la sua celebre ex che per Aury durante la sua ospitata a Domenica In.

Sempre più vicina all’ex

Tra l’altro lì da Mara Venier aveva detto, senza tanti giri di parole, che è stata Michelle il grande amore della sua vita. E a quel punto molti hanno incominciato a pensare che forse tra di loro non fosse mai davvero finita. Tanto più che ora a riavvicinarli ancora di più ci sarebbe il nipotino in arrivo.

Tuttavia c’è anche da dire che loro non hanno mai nascosto il fatto di volersi molto bene, di parlarsi e di sentirsi senza problemi. Sta di fatto che poi hanno fatto capire entrambi che non era rinato nulla. E ora la foto che la donna ha pubblicato sui Social non lascia più alcun dubbio! Che ci fa un Trussardi sotto le sue coperte?

Nascosto sotto le coperte

Per la verità proprio sue non sono ma delle sue bambine. E si tratta niente meno che dello splendido Odino. Il cagnolino è già apparso molte volte in compagnia sia dell’artista che di Tomaso e possiamo dire che ormai fa parte integrante della famiglia. E, forse complice il freddo di questi giorni, ha pensato bene di rintanarsi al calduccio.

Ovviamente la Hunziker che è una persona molto ironica ha voluto rendere partecipi i suoi fan del fatto. Un fatto che ha suscitato molte risate ma anche un sentimento di infinita dolcezza nei loro cuori. Cuori che sperano che ben presto la loro star preferita possa trovare un uomo capace di renderla davvero felice.