Giulia De Lellis, il lieto annuncio è arrivato come un fulmine a cielo sereno: “Finalmente possiamo dirvelo”

Giulia De Lellis di recente ha dato una bellissima notizia ai suoi follower e lo ha fatto in compagnia di un bellissimo ragazzo. Si tratta del suo partner di vita? Andiamo subito a scoprirlo.

Giulia si è fatta conoscere dagli italiani partecipando al programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. In quel periodo sul trono era seduto Andrea Damante, con il quale è stata fidanzata per ben due anni. Durante la partecipazione di lei alla seconda edizione del Grande Fratello Vip è emerso che sia stata tradita. Per questo motivo le loro strade si sono separate.

Giulia è finita al centro del gossip per la sua relazione con il campione di motociclismo Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e attuale fidanzato di Elodie. Dopo la rottura lei è tornata da Damante e hanno vissuto insieme i primi mesi della pandemia. Nel frattempo ha anche scritto un libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo bene senza”.

Nemmeno in questo caso la seconda occasione è stata utile per ritrovare la serenità di coppia, dunque si sono detti definitivamente addio. Attualmente lei è felice accanto a un amico di lui, ovvero Carlo Gussalli Beretta. Dopo anni travagliati finalmente Giulia ha trovato il vero amore.

In questi giorni su Instagram ha dato una bellissima notizia. Ha creato un post con una serie di scatti che la ritraggono in compagnia di un ragazzo estremamente affascinante. Non si tratta di Carlo, ma di Manuele Mameli. Ma cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

“Call of beauty tra pochissimo sarà tutto vostro”

La notizia riguarda una nuova avventura televisiva per l’ex corteggiatrice di UeD. Ha reso pubblico il suo ritorno nel piccolo schermo al timone della conduzione di Call of beauty, un programma di Real Time dedicato soprattutto al mondo della bellezza femminile.

Accanto a lei ci sarà l’espero hairstylist e make-up artist Manuele. Non tutti sanno che ha collaborato con l’influencer Chiara Ferragni. Per ora non si hanno altre informazioni. Tuttavia i fan non vedono l’ora di assistere alla prima puntata.

Curiosità sul conduttore

Manuele è stato il parrucchiere di fiducia della Ferragni, però ora al suo posto c’è Andrea Soriga. In pratica lui ha proposto Elodie sul palcoscenico con la lunga coda di cavallo. Molti hanno pensato a una discussione tra i due, i quali hanno subito smentito.

Di recente il ragazzo è stato giudice di Missione beauty condotto da Melissa Satta su Rai2 e RaiPlay. Il suo motto è: “Non seguire le regole, valorizzare i difetti e non nasconderli col trucco“.