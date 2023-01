Riccardo Guarnieri da bollino rosso: torso nudo e l’asciugamano scivola giù

Riccardo Guarnieri di recente ha mandato in tilt il web per una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Indossa solo un asciugamano che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco il suo fisico statuario.

Riccardo è noto al pubblico di Uomini e Donne per aver conosciuto Ida Platano appena si è seduto nel parterre maschile. All’inizio voleva l’esclusiva, ma lei non era intenzionata a correre e così ci sono state le prime discussioni. Nonostante gli alti e i bassi hanno deciso di andare via dallo studio mano nella mano per mettersi poi alla prova a Temptation Island. Anche il quel caso il loro rapporto si è fortificato, anche se dopo l’estate sono tornati nel programma separatamente.

Armando Incarnato si è proposto per Ida e ciò ha fatto accecare di gelosia il bel pugliese che non ha esitato a farle la proposta di matrimonio. Lei ha dato una risposta positiva, ma anche stavolta le cose non sono andate bene. A distanza di anni si sono ritrovati nello studio, nel periodo in cui Ida stava uscendo con Alessandro Vicinanza.

Alla fine lei ha deciso di dargli un’altra possibilità che si è rivelata inutile, così entrambi hanno concesso a terzi di farsi conoscere. Lui è uscito nuovamente con Roberta Di Padua mentre lei ha voluto rivalutare Alessandro, ormai il suo fidanzato da bene 3 mesi.

Riccardo adesso si sta focalizzando su Gloria Nicoletti, con la quale sta vivendo le stesse tensioni. Gianni Sperti, infatti, lo critica perché cambiano le donne, ma l’atteggiamento suo no. A prescindere da tutto Riccardo ha una vasta platea femminile pronta a sostenerlo. In queste ore ha fatto sognare le fan con uno scatto.

Un fascino da fare invidia

Essendo un personaggio pubblico, Riccardo tende sempre ad aggiornare il suo profilo mostrando così la sua quotidianità. Da qualche ora ha voluto realizzare una storia usando l’effetto bianco e nero. Analizzando lo sfondo, probabilmente si tratta di una camera d’albergo.

Del resto soggiorna spesso fuori casa per via delle registrazioni delle puntate. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di una fisicità statuaria tale da fare invidia ai più giovani. Il merito è sicuramente della sua intensa attività in palestra e corretta alimentazione.

Roberta alla riscossa?

In queste ore Riccardo ha riferito che si sarebbe già dovuto innamorare di Gloria e che non vuole perderla perché sta bene con lei. Gli opinionisti non esitano a far notare l’incoerenza delle sue parole, però stavolta danno la colpa a lei.

Come se non bastasse Roberta lo ha coinvolto nella sua sfilata con atteggiamenti che hanno fatto discutere. In primis Gloria si è lamentata e a seguire tutti i presenti per via del loro trascorso. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.