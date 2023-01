Laura Pausini, finalmente è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: “Vi rendete conto che…”

Laura Pausini è ancora oggi la cantante italiana più amata al mondo. E ora arriva l’annuncio che scalda i cuori.

Per far intendere quanto lei sia conosciuta e apprezzata ovunque basta solo pronunciare il suo nome di battesimo. La sua carriera nel mondo della Musica è iniziata quando era poco più che maggiorenne sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Cantò La Solitudine e conquistò con suddetto brano la Categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo.

La kermesse le ha portato molta fortuna e lei ci ha partecipato altre volte senza mai riuscire a vincere nei Big. Poi è diventata talmente grande la sua fama non solo nel nostro Paese ma nel resto dell’Europa che lei non ha più potuto partecipare alla gara. E così ha fatto capolino più volte alla manifestazione in veste di speciale ospite.

Oggi è una star anche in America e le sue canzoni, comprese quelle più datate, sono cantante a squarciagola sia in lingua originale che in spagnolo o in inglese. Lei è ancora incredula innanzi al clamore che c’è intorno alla sua persona ed è rimasta una persona semplice. Ed è anche questo suo modo di essere che le ha permesso di entrare nel cuore della gente e di restarci.

Sui Social si tiene in contatto con i fan

E l’arrivo della sua Paola, la sua adorata figlia, nella sua vita l’ha resa ancora più felice. Con lei appare sovente sia in Stories che in post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ove ama mantenere un filo costante e diretto con i suoi estimatori. Ci parla di lei, della sua vita e dei suoi progetti in ambito musicale che sono sempre tanti.

Al di là di nuove canzoni e nuovi album, entrambi lavori molto attesi dai suoi estimatori, che sono sempre più numerosi, ciò che il grande pubblico si aspetta sono i suoi concerti. In essi lei propone non solo brani più recenti ma anche quelli storici. E ora a tal proposito ha voluto fare un bel annuncio…

L’annuncio che spalanca il cuore

In poche parole Laura ha rivelato che finalmente avrà modo di esibirsi dal vivo anche nelle città di Venezia che di Siviglia, ove non ha mai avuto l’opportunità di farlo. La sua gioia è assolutamente incontenibile, così come quella delle persone che risiedono in quei luoghi e che ora si sono messe in moto per accaparrarsi i biglietti dei live.

Tra l’altro queste due date costituiscono un’assai gustosa anteprima di un tour mondiale dell’artista che presto annuncerà altre tappe. Lei non vede l’ora di dare l’inizio a questa sua nuova tournée che con molta probabilità registrerà un altro sold out. Del resto è lei la più amata non solo dagli italiani!