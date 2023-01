Elodie, dopo il fidanzamento con Iannone l’ennesima bella notizia: la foto col pancione fa boom di like

Elodie fa impazzire i suoi fan:! E la sua foto con un bel pancione in vista diventa in men che non si dica virale.

L’artista sta vivendo ancora una volta un momento decisamente magico non solo dal punto di vista professionale ma anche privato. Lanciatissima come cantante che troveremo anche nella lista dei Big della nuova edizione del Festival di Sanremo, non si è mai fermata un momento. Ha pubblicato tanti dischi e ha lanciato singoli che sono diventati un successo pazzesco ovunque.

I suoi video, sia quelli legati alla promozione di una sua canzone, sia quelli caricati sui Social come sorta di backstage, fanno sognare i suoi estimatori. E anche i suoi scatti, sia selfie che foto vere e proprie, li mandando in men che non si dicano in orbita. Lei è bellissima e possiede una fisicità pazzesca. Inoltre sprizza sensualità da tutti i pori. Una vera diva, non c’è che dire!

Non per nulla è richiestissima anche modella e nelle vesti di testimonial di svariate realtà e numerosi marchi. Non contenta ha anche debuttato nel ruolo di conduttrice, dimostrando di essere molto brava in codesta veste. Di recente poi l’abbiamo vista pure diventare attrice. E anche qui ha mostrato di possedere la stoffa giusta per proseguire in tale direzione.

Dopo Marra è arrivato Andrea

Anche l’amore ora va a gonfie vele. Dopo la fine della sua lunga e chiacchieratissima storia d’amore con Marracash, finita a quanto pare a causa del caratteraccio di lui, e qualche possibile riavvicinamento con il rapper, ha ritrovato il sorriso accanto all’affascinante Andrea Iannone. Lo sportivo nel suo passato amoroso può vantare donne famose e splendide come Belen e Giulia De Lellis.

Quando sono uscite le prime foto rubate dei due i fan della cantante speravano che non fosse solo il classico fuoco di paglia. Poi la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ha iniziato ad apparire in armonia pure sul Profilo Ufficiale Instagram di lei. E ora, che sono passati diversi mesi dal loro incontro, la questione si sta facendo sempre più seria. Tanto più che ci sta pure un bel pancino! Bebè in arrivo?

In dolce attesa, lo scatto che fa sognare

No, a quanto pare no, dal momento che lo scatto, squisitamente in bianco e nero, in cui Elodie appare con un pancione, mentre un uomo glielo bacia con tenerezza, dopo essersi inginocchiato, non appartiene alla vita reale, bensì a quella di set. Difatti lei è stata sì in dolce attesa ma solo per finzione.

Qui la troviamo in una scena, decisamente molto intensa, di Mangiami il cuore, il film ove lei ha debuttato nelle vesti da protagonista che dopo essere stato al Cinema, è ora disponibile su Paramount +. Ovviamente il post è diventato in men che non si dica virale e i suoi sostenitori si sono prodigati in complimenti dopo averla ammirata anche nel ruolo di accattivante attrice.