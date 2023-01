Tina Cipollari, addio abiti di paillettes: beccata con i capelli legati e il piumino

Tina Cipollari come non l’avete mai vista! Stop alle famosa paillettes e sì a un look ben più casual. Irriconoscibile!

Da quando ormai moltissimi anni fa ha fatto capolino nello studio di Uomini e Donne ne è passata di acqua sotto i ponti! In primis aveva partecipato al noto dating show di Canale 5 come corteggiatrice e in secundis come tronista. Qui ha incontrato l’amore negli occhi di Kikò Nalli. I due si sono sposati e hanno costruito insieme una bella famiglia. Poi l’idillio è purtroppo finito.

Entrambi si sono fatti una vita dal punto di vista sentimentale anche se lei non ama mai parlare del suo privato. E non lo fa, non solo perché è una donna molto riservata, ma anche per tutelare i suoi figli. Oggi è in buoni rapporti con il suo celebre ex e tra di loro è rimasto un sentimento di affetto sincero.

A livello professionale è sempre più lanciata nel ruolo di opinionista del programma pomeridiano di Maria De Filippi accanto all’amico e collega Gianni Sperti. La sua parlantina sciolta e la sua schiettezza l’hanno ben presto resa una delle indiscusse protagoniste di ogni puntata.

In Tv è tutta un luccichio!

Tuttavia c’è anche da dire che, oltre alle sue sagaci battute e ai suoi modi assai coloriti di rispondere ai vari partecipanti, lei si fa notare anche per il suo modo di presentarsi innanzi allo schermo. Capelli biondissimi e freschi di piega, ora più lisci, ora più mossi. Make up studiato nei minimi dettagli con occhi e labbra in primissimo piano. Immancabile poi la sua pochette.

Gli abiti scelti, sempre lunghi, sono sempre elegantissimi e sovente dai colori accesi, sebbene lei non abbia nemmeno rinunciato in alcune occasioni anche al nero. Immancabili le paillettes. Sta di fatto che a telecamere spente la donna è ben diversa. E uno scatto pubblicato da poco sui Social lo attesterebbe alla grande!

Diversissima fuori dalla TV

In occasione del compleanno dell’amico e collaboratore Simone Di Matteo la vamp ha voluto fargli gli auguri caricando una bellissima fotografia in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui la troviamo in compagnia non solo del festeggiato ma anche di un’altra giovane e bellissima amica.

I tre sono a Milano e alle loro spalle possiamo ammirare il duomo. Tina ha i capelli lisci e legati, probabilmente in una semplice coda. Il viso è ben truccato. Labbra leggermente rosate e sguardo magnetico. Indossa un bomber nero a cappottino dotato di cappuccio e tiene in mano un paio di occhiali da vista. Che dire? Bellissima anche in versione casual!