“Per mostrare il pancione c’è modo e modo”: Aurora Ramazzotti massacrata per questo outfit

Aurora Ramazzotti sta per mettere al mondo il suo primo figlio. La sua gioia rovinata da un outfit errato!

Ormai ci siamo: manca davvero poco al momento del parto per la primogenita del mitico Eros e della splendida Michelle Hunziker. Il termine è stato fissato verso la metà del mese di febbraio. Lei è al settimo cielo così come i suoi celebri genitori che non vedono l’ora di tenere tra le braccia il loro primo nipotino.

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Goffredo Cerza, storico compagno di Aury, nonché padre del nascituro. Pare che lui sia talmente felice da aver deciso di chiedere la mano alla sua lei, con tanto di anello, super chic. Lei lo ha iniziato a indossare il giorno di Natale, quando ha fatto capolino sulle sue dita in alcuni scatti caricati sui Social.

Ed è proprio qui, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, che lei ama mantenere un filo costante e diretto con i suoi fan. Negli ultimi mesi poi, forte della sua ironia e soprattutto autoironia, ha raccontato loro della gravidanza. E ha scelto di farlo sia tramite video che fotografie.

Una mamma romantica e scherzosa

Indimenticabile è stato il post che lei ha dedicato al figlio che porta in grembo, corredato da tante meravigliose foto, dove lei appariva sempre più bella, con indosso uno stupendo abito da sera. Capelli mossi, freschi di piega, e make up presentissimo, elegante e raffinato. A colpire poi i suoi follower al cuore sono state le sue parole, al miele, per la sua creatura, ricche di poesia.

Non per nulla ” il tutto” è diventato virale in men che non si dica. Poi lei, accantonato per un po’ il romanticismo, è tornata a scherzare. E quando, qualche giorno fa, tramite una Storia ha scritto ” E’ nato” in molti hanno iniziato a pensare che il bimbo fosse venuto al mondo con svariate settimane di anticipo. Tuttavia così non è stato dal momento che lei con quel messaggio si riferiva ad altro!

Troppo audace

In sostanza aveva voluto fare gli auguri di compleanno, in maniera spiritosa, al suo lui, solo che il vasto popolo del Web aveva frainteso! Sta di fatto che ora la ragazza l’avrebbe fatta grossa, facendo arrabbiare alcuni suoi fan. La colpa? Di un suo outfit troppo audace indossato durante un party. In pratica per mostrare bene il pancione ha evitato di coprirlo, lasciandolo perfettamente in vista.

Reggiseno nero e golfino a rete fermato da una spilla. Pantaloni, collane e orecchini luminosi, giocati sull’oro e sull’argento, capelli sciolti e mossi, e trucco sofisticato con labbra in primissimo piano. Sta di fatto che lei è apparsa fortemente a suo agio così vestita dal momento che durante la serata di festa si è molto divertita con la mamma, il compagno e i suoi amici più cari.