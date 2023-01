Belen e Stefano De Martino, è già finita: “Lei da qualche giorno non porta più la fede”

Belen e Stefano si sono lasciati? Lei da qualche giorno non porterebbe più la fede. Davvero la favola è ancora una volta finita?

Quando si sono conosciuti anni e anni fa lui era poco più che un ragazzino e lei già una donna adulta. Lui era la star di Amici, lei una showgirl amatissima dagli italiani. Lui era ancora fidanzato con Emma Marrone, lei aveva appena concluso la sua storia con Fabrizio Corona. Si sono innamorati a passo di danza, si sono sposati e hanno messo al mondo un figlio di nome Santiago.

Il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere delle Reti Mediaset e le foto esclusive, con tanto di interviste a cuore aperto, sono state pubblicate su Chi. Sembravano la coppia perfetta e poco alla volta il grande pubblico si è dimenticato del tradimento di lui. Lui che per stare con lei aveva tradito la cantante salentina.

Poi, dopo pochi anni, è arrivata la doccia fredda: l’idillio era finito. I due si erano detti addio. Eppure non si sono separati e non hanno nemmeno divorziato! Lei ha avuto dopo di lui molti altri flirt e storie importanti. Una su tutte quella con Antonino Spinalbese. Con lui ha messo al mondo la piccola Luna Marì.

Si erano ritrovati in primavera

Stefano dal canto suo ha cercato di mantenere maggiormente il riserbo sulla sua vita privata che ha vissuto a più basso profilo rispetto alla moglie. Si è concentrato con anima e corpo sul lavoro, diventando poi un bravissimo showman. Inoltre ha cercato di trascorrere più tempo possibile con il figlio.

Tuttavia, ancora prima che dal punto di vista professionale fosse così lanciato, lui e Belen ci avevano riprovato ma il legame era ben presto naufragato. Poi nella tarda primavera del 2022 ecco spuntare le prime foto insieme che documentavano l’armonia ritrovata. L’estate inoltre ci hanno fatto sognare ad occhi aperti con le loro vacanze al mare e le gite in barca.

La paura dei fan

E ora che è successo ancora? Lei a quanto pare non sta indossando la fede al dito, come mai? Sia in Tv che in alcune fotografie apparse sui Social lei non ce l’ha! E a quel punto i fan hanno incominciato a rizzare le antenne in testa! Possibile che sia di nuovo ai ferri corti con il marito? Che cosa sarebbe successo stavolta?

Tuttavia lei appare sorridente ma pare che nell’ultimo periodo sia parecchio nervosa. Non per nulla alla Iene si ritrova da sola dal momento che Teo Mammucari non si è presentato nel corso della più recente puntata. E si mormora che la causa della sua mancata presenza sia un furioso litigio con la collega.