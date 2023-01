Antonino Spinalbese senza vergogna su una gieffina | I fan esplodono: “Ma riesce a tenerselo nelle mutande?”

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese è al centro dell’attenzione per via di una rivelazione fatta sul conto di una sua compagna d’avventura. Non si tratta di Oriana Marzoli.

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati di quest’edizione del Grande fratello Vip. All’inizio aveva palesato interesse per Ginevra Lamborghini, ma poi si sono separati perché lei è stata squalificata. Giaele De Donà si è avvicinata pian piano senza essere corrisposta, dato che lui ha sempre tenuto conto della fede al dito.

Successivamente è entrata nella casa Oriana, con la quale ha trascorso ore piacevoli sotto le coperte. Sembrava che stesse nascendo un nuovo amore tra le mura della casa, ma lui ha indietreggiato per via di alcune frasi di lei dette sulla figlia Luna Marì.

Ora lo sta corteggiando Nicole Murgia, al cui fascino lui non è indifferente. Eppure nell’ultima diretta ha detto ad Alfonso Signorini che la vede solo come un’amica. Di recente proprio davanti alla nuova arrivata ha fatto una rivelazione su un’altra donna della casa.

In realtà si stava parlando con alcuni concorrenti dell’attrazione fisica e lui ha esordito raccontando un piccolo aneddoto verificatosi nel cuore della notte con una delle donne. Ma di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo.

“Si è creata una situazione dolce”

“Ieri sera mi sono messo a letto…è arrivata Giaele…si è buttata dolcemente su di me ha messo la testa di qua e io di là…si è creata una situazione dolce mentre mi accarezzava e mi parlava…mi ha fatto effetto”. Lei ha risposto con il sorriso: “Ti ho fatto effetto perché mi vuoi bene”. Questo è stato il pensiero espresso dall’ex di Belen Rodriguez.

Nel frattempo hanno ascoltato Andrea, Attilio Romita e Nicole. Quest’ultima era palesemente infastidita. Il video è stato pubblicato nella pagina Instagram Mondodelreality. Non sono mancanti dei commenti degli utenti social.

Critiche per Giaele e Antonino

“Poi si lamenta che il marito non le manda più aerei e non la va a trovare!”, ” “Giaele è indifferente al suo matrimonio”, “Se l’avesse fatto Oriana tutti contro, per non parlare di Sonia Bruganelli” e “Non riesce a stare senza donne”. Ecco tre dei tantissimi commenti che si possono leggere nel post.

Altri, invece, si sono soffermati sul fatto che Antonino abbia messo un freno a Nicole. Ne ha parlato con tranquillità anche davanti alla diretta interessata. Ma come stanno realmente le cose? Per scoprirlo non ci resta che attendere.