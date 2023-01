Ilary Blasi, come si è conciata al compleanno di Michelle: sembra lei la festeggiata

Ilary Blasi è tornata al centro dell’attenzione per essersi presentata alla festa di Michelle Hunziker con un outfit che non è passato inosservato.

Finalmente i fan possono fare i salti di gioia per il proprio idolo, soprattutto dopo gli ultimi mesi devastati dall’avvento della separazione. Tutto ha avuto inizio a luglio 2022 quando è stato reso ufficiale tramite comunicato stampa l’addio di Ilary e Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma è uscito subito allo scoperto con Noemi Bocchi, con la quale ha deciso di vivere alla luce del sole la love story dandole un bacio alla festa del suo compleanno. Nel frattempo la conduttrice avrebbe pagato un investigatore per coglierlo sul fatto, ma il suo piano è saltato proprio per questo motivo.

Le sono stati attribuiti dei flirt con un attore e un affascinante personale trainer, però sono finite nel giro di poco tempo nel dimenticatoio. Adesso, invece, è felice tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. Sono stati visti insieme per la prima volta a Zurigo nell’aeroporto per poi trascorrere nello stesso posto Capodanno.

Inoltre a breve la rivedremo al timone della conduzione dell’Isola Dei Famosi. E’ sicuramente un periodo magico sotto ogni punto di vista. I fan non potevano desiderare altro. Di recente si è recata alla festa di compleanno di Michele Hunziker. Ecco come si è presentata.

Un outfit pazzesco

La Hunziker ha compiuto 46 anni e ha scelto il tema James Bond per la festa. Lei si è presentata con un abito bianco e nero mentre la figlia Aurora Ramazzotti ha messo in risalto il pancione giocando sull’effetto vedo e non vedo. Nicola Savino, Ambra Angiolini, Nina Zilli, Daniele Bossari, Alvin e tanti altri vip si sono divertiti. Non erano presenti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi.

Ilary ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto e video della serata. Molti non hanno potuto fare a meno di notare il suo abbigliamento. Qualcuno ha insinuato che abbia rubato la scena alla festeggiata.

Ilary Blasi in pista scatenata

Vestito nero a maniche lunghe con calze coprenti e stivali bianchi. Look sempre impeccabile e un make-up degno della sua bellezza. Non è stato facile passare inosservata. Del resto tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Durante la festa si è scatenata soprattutto con Nicola Savino. Molti si chiedono se anche nella prossima edizione del reality avrà il ruolo di opinionista. Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.