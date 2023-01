Romina Carrisi, pietrificata davanti la sparatoria: purtroppo 7 persone sono morte

Romina Carrisi, tanta paura per lei. Spaventata come non mai per via di una sparatoria. E sono lacrime!

La terzogenita di Albano e della splendida Romina Power è una giovane molto sensibile e attenta a ciò che accade nel mondo. Lo è per suo interesse personale ma anche in vista della sua mansione di opinionista fissa che detiene da anni ormai a Oggi Un Altro Giorno, il programma di punta del pomeriggio di Rai Uno.

Qui, oltre a conoscere persone che sono diventate per lei grandi amiche, come la conduttrice Serena Bortone, ha anche incontrato un uomo speciale che oggi è il suo devoto e innamoratissimo compagno di vita. Stiamo parlando di Stefano Rastelli che ricopre il ruolo del regista della nota trasmissione.

I due, nonostante siano persone profondamente riservate, non si nascondono più. Appaiono talora anche insieme sui Social e lui non si fa alcun problema a commentare pubblicamente in maniera inequivocabile alcuni scatti della sua amata. E ovviamente tutto questo non è passato inosservato agli occhi dei fan della bella Romina.

Il suo amore per i viaggi

Una donna che è molto legata alla sua famiglia di origine. Non per nulla di recente l’abbiamo vista impegnata in una meravigliosa vacanza sulla neve in Svizzera in compagnia del suo tanto celebre padre e della sorella Cristel. Tuttavia lei ha anche un ottimo rapporto con la madre che è anche tornata a vivere in Puglia, in particolare a Cellino San Marco.

La ragazza, anche per motivi lavorativi, lavora a Roma ma in ogni caso porta sempre nel cuore il suo paese natio. Qui ha affondato le sue radici ed è cresciuta. Ed è sempre qui che ama tornare per rilassarsi, sebbene ami anche molto viaggiare in giro per il mondo. E ora è un fatto di cronaca, successo in California, che ha calamitato la sua attenzione.

La tragedia che l’ha sconvolta

In particolare è stata la città di Los Angeles che lei conosce molto bene a farla preoccupare. Lei è tristissima e sconvolta nell’appurare che abbiano perso la vita svariate persone. Non si da pace ma non può fare altro che prenderne atto e pregare sia per loro che per i loro cari.

Per lei apprendere della disgrazia , una terribile sparatoria avvenuta nella notte, è stato ancora più tosto dal momento che ha vissuto proprio in quel luogo momenti importanti. Anni, ben sette, terapeutici, che le sono stati molto utili per ritrovare se stessa e stare bene. E il fatto che li porti ancora ben incisi nella mente è rappresentato anche la scelta di parlare dell’accaduto in lingua inglese che lei parla in maniera fluente.