Amici, la ‘tragedia’ si è consumata di nuovo: “Ma vi hanno picchiato?” | Sbigottimento tra i fan

Amici, non c’è pace per gli allievi in questa edizione. E ora spunta la voce di un atto violento. I telespettatori basiti!

Anche quest’anno il padre di tutti i talent è molto seguito. Tuttavia non sono mancati i momenti di alta tensione sia in studio che nella famosa casetta. Eliminazioni a sorpresa, così come nuove entrate. I professori poi si sono sovente arrabbiati per la mancanza di rispetto che gli allievi manifestano non solo nei loro confronti ma anche degli altri concorrenti.

Anche Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del programma, si è vista costretta più volte a intervenire per dare una sonora lavata di capo a ballerini e cantanti per svariati motivi. Uno su tutti il modo indecoroso in cui lasciano il luogo dove abitano. E poi dopo la famosa notte di Capodanno non sono mancati i guai!

Non per nulla inventarsi di sniffare una spezia che per la salute è molto dannosa e farsi dei tatuaggi fai da te non sono stati dei bei gesti. Oltretutto le persone che li hanno messi in atto sapevano bene di essere ripresi dalle telecamere e di far parte di una scuola. Ed è anche per questo motivo che il tutto è risultato ancora più grave e deplorevole. E se altri ragazzi avessero poi voluto imitarli?

Momenti di alta tensione in casetta

Ovviamente di tutto questo si è parlato in trasmissione e così anche quei telespettatori che non ne erano a conoscenza hanno potuto scoprire tutto quanto. Il clima è diventato assai teso e per certi versi l’aria irrespirabile in casetta. Le new entry non convincono i concorrenti più datati. Insomma, pare proprio che non riescano ad andare tutti d’accordo.

Coloro che sono dotati di grande personalità faticano ad accettare il fatto di dover vivere con persone che hanno a malapena visto in studio e all’idea di doversela vedere anche coloro per cercare di raggiungere la tanto agognata fase del serale. Un momento che non è poi così lontano ed è anche per questo motivo che la tensione in certi momenti raggiunge le stelle.

La paura dei fan

A parlarne in casetta sono stati Megan e Gianmarco che, sdraiati sul letto, si sono dimostrati affranti e preoccupati per ciò che sta accadendo. In particolare il giovane ha sottolineato che Aaron, Niveo, Mattia e Samuel siano le persone che stiano maggiormente causando il caos e una sorta di rottura tra le parti.

A quel punto tanta è stata la preoccupazione da parte dei fan del programma che hanno iniziato a chiedersi se siano avvenuti momenti in cui alcuni concorrenti siano arrivati, oltre a dirsi cattiverie senza fine, alle mani. Ora come ora non c’è alcuna conferma in merito. Dunque c’è solo da augurarsi che non sia davvero accaduto. Anche se forse, come sostengono alcuni utenti, sia solo un’insinuazione da parte di alcuni allievi che fanno tanto i buonisti!