Elena Sofia Ricci, spunta una foto completamente al naturale: dimenticate come la ricordate in tv

Elena Sofia Ricci cambia tutto! Nuovo look per lei e altro ruolo importante in un’attesissima fiction Rai.

Stiamo parlando del ruolo del Commissario Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno, la serie tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti. E per festeggiare questo suo nuovo impegno lavorativo ha deciso di mostrarsi in una maniera insolita al suo pubblico. Come? Senza un filo di make up!

Elena è una donna bellissima e dotata di un fascino magnetico. Alta e con un fisico asciutto, negli ultimi anni ha deciso di dare una bella rinfrescata alle sue chiome. Capelli meno lunghi e più tendenti al liscio che al mosso o al riccio. A livello di colore ha deciso di schiarirli notevolmente con sfumature tendenti al biondo.

Una decisione presa con il preciso obiettivo di rendere più dolci i lineamenti del suo splendido viso e magari coprire qualche capello bianco. Ama portarli sciolti ma sempre freschi di piega, ma stavolta la donna ha pensato di infischiarsene bellamente sia di trucco che di parrucco. E con il suo nuovo look ha lasciato a bocca aperta il vasto mondo del Web!

La sua vita lontana dai riflettori

Tuttavia c’è anche da dire per dovere assoluto di cronaca che la donna sovente ama mostrarsi ai suoi sostenitori pure nei momenti della sua quotidianità a riflettori spenti sia da sola sia in compagnia di persone a lei care. E anche in questi frangenti non si fa problemi a farsi dei selfie con indosso un paio di occhiali da vista e solo un tocco di rossetto sulle labbra e un po’di fondotinta sul viso.

In ogni caso la fotografia che l’artista ha da poco pubblicato sul suo aggiornatissimo Profilo Ufficiale Instagram è molto diversa rispetto a tutte le altre. Ed è proprio per questo motivo che ha in men che non si dica calamitato l’attenzione dei più. Con i capelli mossi dal vento e che le coprono parte del viso ha mandato un saluto direttamente dal set.

Spettinata e struccata

Sguardo stanco e assonnato ed espressione seria. La donna indossa un soprabito nero, un semplice ciondolo argentato e a tracolla porta una borsa bianca. Si intuisce che sta realizzandosi da sola lo scatto dalla posizione delle braccia. Alle sue spalle vediamo un parcheggio, cemento ma anche tanto verde.

I follower come hanno notato il suo post non hanno potuto fare a meno che apprezzare anche la sua scelta di mostrarsi in una versione molto casual e senza un po’ di trucco, sebbene del rossetto sia presente sulle labbra. E del resto Madre Natura è stata talmente generosa con lei che anche al naturale non può assolutamente sfigurare!