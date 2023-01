Vanessa Incontrada, finalmente scocca il bacio: la foto fa boom di like

Vanessa Incontrada, una donna bellissima e ancora single? Lei si professa tale, ma sarà davvero così?

Per tutta estate ci ha incantato con tantissime fotografie caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove appariva in forma, felice e serena. E ciò ha fatto pensare ai più che il merito di questo suo stato di grazia fosse dovuto all’irrompere all’interno della sua vita di un nuovo amore.

Poi lei ha anche pubblicato alcune foto con didascalie dai contenuti alquanto sibillini che hanno maggiormente pensato che effettivamente un altro uomo avesse bussato alla porta del suo cuore. Sta di fatto che, nonostante i paparazzi le fossero stati parecchio alle calcagna, con nessuno è stata fotografata.

In ogni caso lei è anche una persona piuttosto riservata e che mette sempre al primo posto il bene del figliolo Isal con il quale talora appare in qualche bello scatto Social. Dunque evita di raccontare a destra e a manca i fatti suoi. Inoltre ha cercato di mantenere buoni rapporti con Rossano Laurini, il papà della sua creatura, per rendere meno traumatica la separazione dei suoi genitori.

Chi era il suo uomo

Tra l’altro la donna è stata molto criticata quando moltissimi anni fa aveva iniziato la relazione con l’uomo dal momento che entrambi erano occupati dal punto di vista sentimentale. Lei era sposata con Andrea Palmieri mentre lui lo era con la sorella del marito di Vane. Dunque per lei rappresentava il cognato.

Una situazione decisamente non facile da portare avanti. Eppure i due sono stati insieme moltissimi anni e hanno coronato il loro sogno di coppia con la nascita di Isal. Lei aveva sostenuto di non aver rubato l’amore a nessuno dal momento che questo sentimento non si può rubare. Semplicemente i loro rispettivi matrimoni erano già naufragati. E ora che lo è anche la sua storia con Rossano spunta la foto di un bacio…

Un look al bacio!

La Incontrada in questo delizioso scatto in bianco e nero, bacia sulla guancia l’amica e Irene Greco che è anche la sua parrucchiera di fiducia da moltissimi anni. Non per nulla la foto è stata realizzata proprio nel salone dopo che l’attrice è stata sottoposta alle amorevoli coccole della professionista del capello. I suoi capelli sono freschi di shampoo e di piega e bei mossi.

Acconciati in una maniera molto simile, per non dire proprio identica, rispetto a come anche la nota hair stylist ha deciso di portare i suoi. Anche a livello di make up le due ne hanno scelto uno facsimile che le rende ancora più belle e femminili. Eh sì, possiamo ben dire che per entrambe questo sia un look davvero azzeccato, o meglio, al bacio! E infatti è boom di like!