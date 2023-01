“I video di Luca e Nikita ci sono ma non vogliono…”: Alfonso Signorini è in guai grossissimi

Per l’ennesima volta al centro delle polemiche ci sono alcune dinamiche del Grande Fratello Vip. Stavolta qualcuno ha avuto da ridire sulla scelta di mostrare dei video a differenza di altri. Alfonso Signorini stenta a crederci.

Nella puntata di lunedì 24 gennaio 2023 i toni sono arrivati alle stelle tra alcuni concorrenti della casa. Il conduttore ha affrontato degli argomenti che hanno scatenato il web. In primis l’attenzione è stata focalizzata su Antonino Spinalbese e l’interesse nei sui confronti di Nicole Murgia. Quest’ultima non ha mai nascosto nulla, in quanto si è avvicinata a lui negli ultimi giorni.

Subito il diretto interessato ha riferito che la vede solo come un’amica. Poi è stato il turno di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due litigano, fanno la pace, si scambiano tenere effusioni, si ignorano e così via. Lui ha ribadito che non si fida, perciò non immagina al momento un futuro con lei al di fuori della casa.

Poi Wilma Goich ha dovuto abbandonare la casa perché non ha superato il televoto e Luca Onestini ha incontrato la madre, la quale ha iniziato a criticare alcuni compagni d’avventura del figlio. Ha subito polemizzato sull’atteggiamento di vittima di Nikita Pelizon, sostenendo che Luca non ha fatto come Antonino con Oriana. Sonia Bruganelli non ha esitato a intervenire per darle un freno.

In queste ore sul web Giulia Salemi ha condiviso un Tweet in cui sostiene che Luca dovrebbe reputarsi fortunato se alcuni video che lo riguardano non vengono mostrati. Del resto è stata criticata dall’ex di Soleil Sorge per questo motivo. Tanti utenti social si sono espressi sulla questione.

“Vogliono continuare con questa dinamica”

Alcuni telespettatori sono dalla parte di Nikita, la quale avrebbe palesato un interesse per Luca. All’inizio era ricambiato, però lui ha fatto un passo indietro negando tutto. Delle immagini e dei video condivisi sui social sembrerebbero dare ragione a Nikita, ma qualcuno insinua che non tutto venga mostrato per un motivo preciso.

“La verità è che i video di Onestini e Nikita ci sono, è solo che vogliono continuare con questa dinamica fino ad aprile e Giulia non può che piegarsi al volere dei suoi datori di lavoro. Mi ricorda quello che è successo l’anno scorso con Nathalie Caldonazzo, Alessandro Basciano e le princess”, ecco un commento che si può leggere tra i tanti del Tweet pubblicato anche nella pagina Instagram Mondodelreality.

“Dategli la possibilità di replicare”

“Ma perché non glielo dice in faccia quando è in collegamento dallo studio?…Dategli la possibilità di replicare”. Un utente social ha avuto da ridire sulla frecciatina della Salemi.

Sicuramente nella prossima diretta si parlerà del Tweet in questione. Anche in quel caso Luca riuscirà a tenere testa a coloro che gli punteranno il dito contro? Per scoprirlo non ci resta che attendere.