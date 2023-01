Uomini e Donne, Lavinia travolta dalle critiche: “Sta raggiungendo picchi nevrotici questa qui”

Lavinia Mauro è di nuovo al centro delle polemiche in seguito all’ennesimo confronto con il corteggiatore Alessio Corvino. Sul web in tanti le hanno puntato per l’ennesima volta il dito contro.

Lavinia è una delle troniste che ha iniziato la sua avventura televisiva a settembre con Federico Daianese, Federico Nicotera e Federica Aversano. Quest’ultima ha lasciato a metà percorso il programma televisivo perché non era motivata mentre Federico D. ha chiesto a una delle corteggiatrici di conoscersi fuori. Federico N. a breve sceglierà tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

Inoltre sui social già stanno circolando le foto della nuova tronista. Si chiama Nicole Santinelli, una splendida 29enne criticata perché mostrerebbe un’età tale da farla sedere nel parterre femminile. Ciò dimostra che nel bene e nel male quando si diventa un personaggio pubblico ci possono stare sia le critiche che i complimenti.

In questo caso non fa eccezione nemmeno Lavinia. Al momento si sta focalizzando su Alessio Corvino e Alessio Campioli. Il bel napoletano l’ha portata a casa sua e le ha parlato del padre morto in modo inaspettato.

Nonostante tutto la tronista ha sempre dei dubbi sul suo conto e lo ha nuovamente palesato in una delle ultime puntate andate di onda in questi giorni. In seguito alla visualizzazione di foto e video ha subito tratto delle conclusioni.

“Segnalazioni sul nulla”

In pratica la notte di Capodanno Alessio si è recato a una festa ed è stato fotografato in compagnia di una ragazza. Non ha avuto nemmeno il tempo di spiegare che Lavinia non gliel’ha permesso, in quanto non lo guardava neanche. Non è la prima volta che gli rinfaccia di non avere interesse, palesando il suo disappunto sul fatto che lui vada in discoteca o si veda con amiche.

Di conseguenza sul web in tanti hanno espresso un parere: “Ha chiesto di vedermi? Alessio mi guardi? Ti interesso? Mi abbracci? Come si fa a elemosinare così e ad essere così pesanti e infantili. Segnalazioni sul nulla”.

“Pesa guardarti”

Nel post della pagina Instagram del programma che la riguardano si possono leggere simili commenti: “E non può andare in discoteca e non può stare con un’amica, ma questa sta fuori di testa. E non capisco perché gli altri non le dicano qualcosa, perché sono sicura che se fosse stato un maschio a dire una cosa del genere gli avrebbero già detto di tutto”

E ancora: “E’ di una pesantezza allucinante. Ma quando vuole andare via…Se ne esce anche dicendo ‘partendo dal presupposto che oggi neanche riesco a guardarlo in faccia’, ma sapessi a noi quanto pesa guardarti!”.